Augsburger Presseball: Ein Fest, um wieder Kraft zu tanken

Nach einer Corona-Pause meldet sich die Benefizgala zurück. Die Gäste feiern ausgiebig, Markus Söder überträgt an diesem Abend eine wichtige Aufgabe seinen Ministern.

Ein roter Teppich, ein festlich geschmückter Ballsaal, schwungvolle Musik und kulinarische Leckerbissen: Rund 2000 Gäste feierten am Samstag beim Augsburger Presseball eine rauschende Ballnacht im Kongress am Park. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause war die 48. Auflage der große Benefizgala ein gelungener Neustart – ganz nach dem Motto des Abends "Hello again", willkommen zurück. Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen und Gastgeberin des Abends, sagte in ihrer Begrüßung: "In diesem vielschichtigen und erschreckenden Jahr mit dem entsetzlichen Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden Krisen ist es umso wichtiger und schöner, sich zu treffen und gemeinsam für die gute Sache engagieren zu können." Auch Ministerpräsident Markus Söder betonte in seinem Grußwort die Bedeutung solcher Feste in diesen schwierigen Zeiten.

"Die Menschen wenden viel Kraft auf, um andere in dieser Krise zu unterstützen. Heute können wir selber wieder Kraft tanken, um andere auch weiterhin unterstützen zu können", so Söder. Er war neben Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Staatsminister Florian Herrmann, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber sowie zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, darunter Schauspieler Michael Brandner (Hubert ohne Staller), einer der Ehrengäste des Abends. Der Augsburger Presseball sei in Bayern etwas Besonderes, so der Ministerpräsident. München habe so einen Ball nicht zu bieten. "Augsburg ist heute die Ball-Hauptstadt Bayerns." Söders Angebot, Holetschek und Herrmann stünden an diesem Abend all den Damen als Tanzpartner zur Verfügung, er selbst würde sich dagegen nur um die Vermittlung kümmern, quittierten die Gäste mit einem Lachen.

Auch in diesem Jahr stand die Tombola im Mittelpunkt des Presseballs. Der Erlös aus dem Losverkauf – Hauptpreis war ein Mercedes A 160 der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg – sowie der Versteigerung eines Gemäldes von Stefan Szczesny kommt, ebenso wie die Einnahmen aus dem Casino, der Stiftung Kartei der Not zugute. "Die Kartei der Not war und ist ganz besonders in Krisenzeiten ein wichtiger Anker für sehr viele Menschen in unserer Heimat", betonte Gastgeberin Alexandra Holland. Seit Bestehen des Hilfswerks wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag für unverschuldet in Not geratene Menschen gesammelt. Die Benefizgala passte sich in diesem Jahr auch selbst den aktuellen Gegebenheiten an und präsentierte sich einer etwas kleineren Variante. Unter anderem wurde nur im Hauptsaal an festen Tischen bewirtet. Im Foyer gab es dafür viel Platz zum Flanieren, verschiedene Sitzgelegenheiten, erstmals auch eine Außenbar und – wie gewohnt – exklusive kulinarische Angebote. Bewährtes wurde mit Neuem kombiniert.

Stargast Parov Stelar zog die Gäste des Presseballs auf die Tanzfläche

Dass sich die Gäste auf diesen neu konzipierten Ball und einen Abend "voller Unbeschwertheit" gefreut hatten, zeigte die ausgelassene Stimmung. Als gegen Mitternacht Stargast Parov Stelar die Bühne betrat, füllte sich rasch der Hauptsaal und wurde zur großen Tanzfläche. Elektro-Swing der Extraklasse und eine passend inszenierte Lichtshow animierten die Gäste zum Tanzen. Im Casino wurde gebangt und gehofft, ob die Kugel beim Roulette wohl in die richtige Zahlenschale fällt. Im KKlub führten die Gäste bei ruhiger Klaviermusik angeregte Gespräche und beim Gastro-Angebot schmeckte den Gästen eine bunte Auswahl an asiatischer, bayerischer, exotischer und mediterraner Küche.

Viel Lob erhielt der festlich geschmückte Ballsaal, der erstmals mit großen runden Tischen ausgestattet war, in deren Mitte je ein riesiger, mehrarmiger Kerzenständer stand. Der Saal war auch dadurch in ein romantisches Licht gehüllt. Als Erinnerung an den Abend wurden überall im Kongress am Park viele Fotos gemacht – von strahlenden Damen in festlichen Roben und ihren Begleitern in Anzug, Smoking oder Frack.