Augsburg

vor 27 Min.

Bistum und Stadt Augsburg starten mit einem Fest ins Ulrichsjubiläum

Knapp 1000 Menschen haben in Augsburg den Auftakt des Ulrichsjubiläums gefeiert. Ein Jahr lang finden Gottesdienste, Feste, soziale Aktionen und Veranstaltungen zu Ehren des Heiligen statt.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Klosterschwester Dominika ist beseelt. "Wie lebendig die Kirchengemeinschaft ist, sieht man hier", sagt die Nonne und lässt ihren Blick über den Augsburger Rathausplatz schweifen. Der ist am Samstag gefüllt mit Menschen und Ständen kirchlicher Einrichtungen. Auf einer großen Bühne wird nicht nur gesungen und getanzt, Bischof Bertram Meier und Oberbürgermeisterin Eva Weber stimmen auch nachdenkliche Töne an. Knapp 1000 Besucherinnen und Besucher haben den Auftakt zum Ulrichsjubiläumsjahr von Bistum und Stadt gefeiert. Für Augsburg hat der heilige Ulrich eine besondere Bedeutung.

Der Geistliche (890–973) wird nicht nur in der Stadt, in der er einst gewirkt hatte, verehrt. Ulrich hatte das Bistum im Jahr 923 übernommen. Zu der Zeit litten die Menschen unter den Einfällen der Ungarn. Der Bischof ließ die Schäden am Dom reparieren und zur Sicherheit der Stadt eine Steinmauer bauen. Er beriet jeweilige Herrscher und war Missionar. Eine Besucherin des Auftaktfestes bringt es auf den Punkt: "Er war ein Kirchenmann, hat aber zugleich auch die weltlichen Geschehnisse im Blick gehabt." Sie sei von seinem damaligen Wirken fasziniert.

