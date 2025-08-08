Ausfälle bei der Münchner S-Bahn: Störung auf der Linie S7

Zu einer Störung und Zugausfällen kommt es am späten Donnerstagnachmittag und Abend, 7. August, auf der Linie 7 der Münchner S-Bahn. „Zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen sind keine Zugfahrten möglich“, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. Auch am Freitagmorgen hält diese Störung weiterhin an.

Die betroffenen S-Bahnen wenden in Baierbrunn. Betroffen von der Störung, die seit kurz nach 16 Uhr besteht, sind auch die Stationen Hohenschäftlarn, Ebenhausen-Schäftlarn sowie Icking, die alle auf der Strecke liegen.

Störung auf der S7 der S-Bahn München: Reparatur an einer Weiche

Die Ursache sei eine Streckenstörung, erklärt die S-Bahn München, weshalb es zur Reparatur an einer Weiche komme. Für Pendlerinnen, Pendler und alle anderen Fahrgäste bedeutet der Ausfall auf dem Abschnitt der S7, dass es zu Verspätungen und Teilausfällen kommt.

Die Bahn hat jedoch einen Ersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen eingerichtet. Fahrgäste erkennen diese an der speziell gekennzeichneten „Ersatzverkehr“-Beschilderung. Wie lange die Störung noch andauert, kann „aktuell noch nicht genau prognostiziert werden“, schreibt die Bahn am Freitag auf ihrer Webseite.