S-Bahn-Linie S2 in München auch am Freitagnachmittag von Ausfällen betroffen

Die S-Bahn-Linie S2 in München ist am Freitag, 25. Juli, erneut von einigen Ausfällen betroffen. Am Nachmittag fallen, wie bereits an den gesamten Wochentagen zuvor, Verbindungen des Zehn-Minuten-Takts zwischen München Ost und Dachau in beiden Richtungen aus.

Als Grund gibt die Bahn auf ihrer Webseite für Störungen eine „Betriebsstabilisierung“ an, die in Zusammenhang mit der Reparatur an einem Signal steht. Die Ausfälle beginnen am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr und halten bis nach 19 Uhr an.

Mit einer Betriebsstabilisierung wird versucht, die Auswirkungen von Verspätungen der Bahnen zu minimieren und damit den Zugverkehr insgesamt pünktlicher zu gestalten. Hierfür können beispielsweise Züge ganz ausfallen oder früher wenden – wenn es der Pünktlichkeit der übrigen Züge dient.

S-Bahn-München: Diese Züge fallen auf der S2 am Freitag, 25. Juli, aus

Folgende Bahnen der S2 in München fallen am Freitag aus:

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16.19 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 16.48 Uhr)

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16.39 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 17.08 Uhr)

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17.19 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 17.48 Uhr)

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17.39 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 18.08 Uhr)

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18.19 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 18.48 Uhr)

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18.39 Uhr Richtung München Ost (Ankunft 19.08 Uhr)

S2 München Ost Abfahrt 15.46 Uhr Richtung Dachau Bahnhof (Ankunft 16.21 Uhr)

S2 München Ost Abfahrt 16.06 Uhr Richtung Dachau Bahnhof (Ankunft 16.41 Uhr)

S2 München Ost Abfahrt 16.46 Uhr Richtung Dachau Bahnhof (Ankunft 17.21 Uhr)

S2 München Ost Abfahrt 17.06 Uhr Richtung Dachau Bahnhof (Ankunft 17.41 Uhr)

S2 München Ost Abfahrt 17.46 Uhr Richtung Dachau Bahnhof (Ankunft 18.21 Uhr)

Am Nachmittag könne es zudem „zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts kommen“, so die Bahn. In den Vortagen war es bereits zu umfassenden Einschränkungen gekommen. Am Abend sollte sich die Lage bei der S2 zwischen München Ost und Dachau dann wieder normalisieren.