Diese Züge der S2 in München sind am Donnerstag erneut von Ausfällen betroffen

Die S-Bahn-Linie S2 in München ist am Donnerstag, 24. Juli, erneut von einigen Ausfällen betroffen. Wie bereits an den beiden Vortagen fallen Verbindungen des Zehn-Minuten-Takts zwischen München Ost und Dachau in beiden Richtungen aus, und zwar „komplett oder teilweise“, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite zur Betriebslage mitteilt.

Dritter Tag in Folge: S2 in München wegen Betriebsstabilisierung beeinträchtigt

Der Grund für die Ausfälle der S2 in München am Donnerstagvormittag lautet, wie schon an den Tagen zuvor, nämlich, dass eine Betriebsstabilisierung in Zusammenhang mit der Reparatur an einem Signal stattfindet. Denn wenn es zu Störungen kommt, wird so die grundsätzliche Pünktlich verbessert, obwohl im einzelnen Verbindungen ausfallen. So erklären zwar nicht die Deutsche Bahn selbst, aber andere Mobilitätsunternehmen wie Move Forward den Vorgang. Mittwochnachmittag war das ebenfalls zwischen 15.45 Uhr und bis nach 19 Uhr der Fall.

S-Bahn-München: Diese Züge fallen auf der S2 am Donnerstag, 24. Juli, aus

Folgende Bahnen der S2 in München fallen am Donnerstag in Richtung Dachau aus:

S 2 Ostbahnhof Abfahrt 06:06 Uhr → Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Erding Abfahrt 06:17 Uhr → Ostbahnhof Abfahrt 06:46 Uhr →(Teilausfall bis Dachau)

S 2 Erding Abfahrt 06:37 Uhr → Ostbahnhof Abfahrt 07:06 Uhr → (Teilausfall bis Dachau)

S 2 Erding Abfahrt 07:17 Uhr → Ostbahnhof Abfahrt 07:46 Uhr → (Teilausfall bis Dachau)

S 2 Ostbahnhof Abfahrt 08:06 Uhr → Dachau Bahnhof Ankunft 08:41 Uhr

Folgende Bahnen der S2 in München fallen am Donnerstag in Richtung Ostbahnhof aus:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr → Ostbahnhof Ankunft 07:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:39 Uhr → Ostbahnhof Ankunft 08:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 08:19 Uhr → Ostbahnhof Ankunft 08:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 08:39 Uhr → Ostbahnhof Ankunft 09:10 Uhr

Ob die Verzögerungen im Betriebsablauf auch im weiteren Verlauf des Tages noch einmal auftreten, ist noch unklar. Rund um Augsburg sind die Züge im Übrigen pünktlicher geworden - doch es hakt immer noch.