Verspätungen und Zugausfälle in Augsburg und Ingolstadt – wegen Bahn-Baustelle in Franken

Die Deutsche Bahn warnt Reisende heute, 10. Oktober 2025, vor Verspätungen und Zugausfällen auf mehreren viel befahrenen Strecken in Bayern. Grund dafür sei eine Reparatur bei Gunzenhausen in Mittelfranken.

Verspätungen und Zugausfälle: Auch Augsburg und Ingolstadt betroffen

Die Baustelle führe zu „umfangreichen betrieblichen Auswirkungen“. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen zahlreiche Züge über den Großraum Nürnberg umgeleitet werden. Dies habe im Regionalverkehr „erhebliche Verspätungen, Teilausfälle und Zugausfälle“ zur Folge. Betroffen seien unter anderem folgende Strecken:

Ingolstadt Hbf – Treuchtlingen – Nürnberg Hbf

Augsburg Hbf – Treuchtlingen – Nürnberg Hbf

Würzburg Hbf – Nürnberg Hbf

Wassertrüdingen – Gunzenhausen – Pleinfeld

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über mögliche Verspätungen und Zugausfälle zu informieren. Dies sei in der DB Navigator App oder auf bahn.de möglich.

Neben der Baustelle bei Gunzenhausen sorgen heute, 10. Oktober 2025, weitere Probleme für Verspätungen im Bahnverkehr. So gibt es wegen einer Baustelle bei Nürnberg und fehlendem Personal bei Würzburg Verspätungen und Zugausfälle.