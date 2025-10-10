Verspätungen nach Notarzteinsatz zwischen Fürth und Erlangen – Strecke wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Fürth und Erlangen ist am Freitagmorgen vorübergehend gesperrt worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Grund dafür sei ein Notarzteinsatz bei Vach gewesen.

Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg fuhren bis Fürth Hbf und endeten dort. Aus Richtung Bamberg kommende S-Bahnen wendeten in Erlangen. Die Regionalzüge aus Richtung Bamberg fuhren bis Erlangen und endeten dort.

Bahn: Ersatzverkehr zwischen Fürth und Erlangen

Die Bahn hatte zwischenzeitlich einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen und Großraumtaxis eingerichtet, wie das Unternehmen mitteilte. Nun sei die Strecke aber wieder frei. Reisende müssten mit „Folgeverzögerungen“ rechnen. Außerdem könne es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Als alternative Verbindung für Reisende nannte die Bahn zudem zwei Buslinien: Zwischen Fürth Hbf und Vach fahre ein Bus mit der Nummer 174. Zwischen Erlangen und Eltersdorf gebe es einen Bus mit der Nummer 294.

Am 10. Oktober 2025, kam es auch andernorts in Bayern zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende: So sorgten eine Baustelle in Nürnberg, Personalmangel bei Würzburg und Bauarbeiten in Mittelfranken für Einschränkungen im bayernweiten Bahnverkehr.