Bahnsperrungen über Ostern: Hier müssen sich Reisende auf Wartezeiten einstellen

An Ostern müssen sich Reisende und Pendler auf mehrere Streckensperrungen in Bayern und Baden-Württemberg einstellen. Von Gründonnerstag an ist die Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart dicht. Von Karfreitag an wird dann auch die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel gesperrt. In München sind ab Freitag keine Fahrten über die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke möglich.

Sperrungen auf der S-Bahn-Stammstrecke an Ostern

Am langen Osterwochenende führt die Deutsche Bahn im Bereich Laim viele Bauarbeiten durch, heißt es in einer Mitteilung. Demnach bleibt von Freitagabend, 18. April (22:40 Uhr), bis Dienstagmorgen, 22. April (4:40 Uhr) die Strecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke über die Stammstrecken-Gleise gesperrt. Die übrige Stammstrecke bleibe befahrbar, sodass die Innenstadt von Osten kommend mit insgesamt vier S-Bahn-Linien weiter gut erreichbar sei. Auch die Flughafen-Anbindung sei mit der S1 und der S8 weiter gewährleistet.

Wer eine schnelle Verbindung ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof braucht, soll die S6 oder den Regionalverkehr nutzen. Für die nicht angefahrenen Stationen entlang der Stammstrecke sei außerdem ein Busersatzverkehr im 10-Minuten-Takt mit Halt an allen Stationen zwischen Pasing und Hauptbahnhof unterwegs.

Sperrungen auf der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart

Von Donnerstag, 17. April bis zum 6. Juni ist die Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart gesperrt. In der Zeit werden die Züge des Fern-, Nah- und Güterverkehrs umgeleitet. Reisende müssen sich laut Bahn auf längere Fahrzeiten von bis zu 40 Minuten einstellen. Einzelne Verbindungen auf dem Streckenabschnitt können auch entfallen. Zu den Pfingstferien in Baden-Württemberg wäre die Strecke planmäßig wieder befahrbar.

Sperrung der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist von Freitag, 18. April bis 27. April dicht. Wer von Karlsruhe nach Freiburg oder in die Schweiz weiter möchte, muss in die dafür von der Bahn bereitgestellten Busse umsteigen. Ab Freiburg fahren wieder Fernverkehrszüge in Richtung Schweiz. So braucht es laut Deutscher Bahn für die Strecke von Karlsruhe nach Basel während der Sperrung fast doppelt so lange. (mit dpa)