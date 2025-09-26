Stau auf der A8 in Richtung München wegen Baustelle hat sich aufgelöst

Am Donnerstagmorgen mussten Pendlerinnen und Pendler, die auf der A8 Richtung München fuhren, Geduld mitbringen. Wegen einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos staute sich der Verkehr. Für manche Menschen dauerte die Fahrt nach München mehr als eine halbe Stunde länger.

Baustelle auf A8 nach München: Hier dauerte es länger

Laut dem Portal bayerninfo.de wurde auf der A8 zwischen Augsburg und München nahe der Gemeinde Odelzhausen im westlichen Landkreis Dachau gebaut. Die Baustelle war zwar nur einen halben Kilometer lang, sorgte aber für einen längeren Stau. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf 4,9 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 8 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten sich auf 34 Minuten Zeitverlust einstellen. Um kurz vor 7 Uhr hatte sich der Stau wieder aufgelöst.

Auf der A8 in Richtung München kommt es immer wieder wegen Baustellen zu Staus, wie am vergangenen Freitag. Auf der A8 in Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr nach einem Unfall am Mittwochmorgen.