Laut Umfrage auf Platz 5: So heimatverbunden sind die Bayern

Eine aktuelle Umfrage von YouGov zur regionalen Identität und Verbundenheit in Deutschland zeigt deutliche Unterschiede zwischen den 16 Bundesländern. Laut Mitteilung des genannten Meinungsforschungsinstituts wurden die Befragten gebeten, ihre Verbundenheit mit verschiedenen Orten – vom eigenen Dorf und Bundesland bis hin zu Deutschland und Europa – einzuschätzen. Die Ergebnisse geben Einblicke in das Zugehörigkeitsgefühl der Deutschen zu ihrer Heimat sowie regionale Besonderheiten. Wo ordnet sich Bayern ein?

Bayern liegt bei der Heimatverbundenheit seiner Bevölkerung im Vergleich der 16 Bundesländer auf dem fünften Platz. 72 Prozent der Befragten im Freistaat gaben an, eine starke emotionale Verbindung zu Bayern zu verspüren. Bei 27 Prozent war das Gegenteil der Fall.

85 Prozent: Freistaat besserer Ort zum Leben als andere Bundesländer

Die Verbundenheit mit dem eigenen Bundesland lag im bundesweiten Durchschnitt bei 65 Prozent. Spitzenreiter war Hamburg (81 Prozent) mit dem höchsten Zugehörigkeitsgefühl, gefolgt vom Saarland (75 Prozent) sowie Sachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein (jeweils 73 Prozent). Die geringste Verbundenheit mit dem eigenen Bundesland wird in Nordrhein-Westfalen (58 Prozent) gemessen, gefolgt von Niedersachsen (59 Prozent) und Hessen (61 Prozent).

Gefragt wurde in der Umfrage auch nach der Lebensqualität. 85 Prozent der Befragten in Bayern gaben an, dass der Freistaat ein besserer Ort zum Leben sei als andere Bundesländer. Ähnlich gute Werte gab es in Schleswig-Holstein (81 Prozent), Baden-Württemberg (78 Prozent) und Hamburg (77 Prozent). Dagegen fällt dieser Wert deutlich niedriger in Sachsen-Anhalt aus, dort sind Menschen mit Abstand am seltensten dieser Ansicht (32 Prozent). Aber auch in Nordrhein-Westfalen (46 Prozent) und dem Saarland (48 Prozent) ist jeweils nur eine Minderheit der Meinung, dass ihr Bundesland ein etwas oder viel besserer Ort zum Leben sei als andere Bundesländer.

Aktuelle YouGov Umfrage: So steht es um die Bindung an Europa

In der Umfrage ging es auch um die Einstellung zu Deutschland. Hier gaben 67 Prozent der befragten Personen in Bayern an, eine enge Verbindung zur Bundesrepublik zu verspüren. Beim eigenen Wohnort waren es 70 Prozent. Mit 54 Prozent fällt dagegen die emotionale Bindung an Europa niedrig aus. Für die nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts repräsentative Umfrage wurden vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2.200 Menschen online befragt.

