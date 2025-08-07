Alarmierende Zahlen: In Bayern sind so viele Menschen ertrunken wie lange nicht

In Bayern sind in diesem Jahr so viele Menschen im Wasser ums Leben gekommen wie seit langem nicht mehr. In den ersten sieben Monaten des Jahres zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Freistaat 48 Badetote – das sind 37 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Damals sind 35 Personen in bayerischen Gewässern ertrunken, in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 waren es 33. Höher lag die Zahl zuletzt nur 2019.

Warum es im Freistaat so viel mehr Todesfälle beim Baden gab, das können auch die Wasserretter der DLRG nicht erklären. Denn bundesweit ging die Zahl leicht zurück – um sieben Prozent auf 236 Personen. Insbesondere in der zweiten Junihälfte häuften sich die Unglücke in Flüssen und Seen. DLRG-Präsidentin Ute Vogt sieht einen direkten Zusammenhang mit dem Wetter. „Wir wissen, dass es an sonnigen und heißen Sommertagen zu mehr Unfällen kommt.“ Die tragischen Folgen der Sommerhitze zeigten sich an einem Wochenende Ende Juni, als 15 Menschen bundesweit bei Badeunfällen ums Leben. Die DLRG sprach in diesem Zusammenhang von „einem der tödlichen Wochenenden der letzten zehn Jahre“. Insgesamt zählte man im Juni 70 Badetote – 18 mehr als vor einem Jahr.

Leichtsinn und Selbstüberschätzung beobachten Retter vor allem bei Männern

Nun, da das Sommerwetter zurückkehrt, ruft Vogt erneut zur Vorsicht auf. „Mein Appell an alle, die in den kommenden Wochen die Gewässer aufsuchen: Bleiben Sie vorsichtig, beachten Sie die Baderegeln und gehen Sie keine Risiken ein.“ Tatsächlich beobachten die Wasserretter, dass zu häufig Gefahren ignoriert werden. Junge Männer neigten am ehesten dazu, die eigene Schwimmfähigkeit falsch einzuschätzen. Für Ältere werde dagegen vor allem der schnelle Temperaturwechsel zur Gefahr. Die Folgen seien oft Herz- und Kreislaufprobleme, im schlimmsten Fall Bewusstseinsverlust.

Ein gutes Drittel der Badetoten in Bayern in diesem Jahr war nach Zahlen der DLRG älter als 70 Jahre, ein Viertel zwischen 11 und 30 Jahren. „Bei diesen Fällen handelt es sich oft um Badeunfälle infolge von Leichtsinn und Übermut. Viele Opfer konnten kaum oder gar nicht schwimmen“, betont Vogt. Und: Fast alle dieser Verunglückten waren männlich.

„Für Kinder sollte das Tragen einer Weste verpflichtend sein“

Bayernweit starben vier Menschen beim Paddeln, Boot fahren oder Surfen. „Die meisten von ihnen wären vermutlich noch am Leben, wenn sie eine Rettungsweste oder wenigstens eine Schwimmweste getragen hätten“, sagt Vogt und fordert: „Für Kinder sollte das Tragen einer Weste verpflichtend sein. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen.“ Vor allem das Tretboot-Unglück am Eibsee, wo Anfang Juli ein Vater und sein Sohn ertranken, löste Bestürzung aus. Inzwischen ist klar, dass beide nicht schwimmen konnten. Nach Ansicht der DLRG müssten auch Verleiher von Tretbooten oder Stand-up-Paddles (SUPs) verpflichtet werden, Kunden eine Weste anzubieten.

Eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Rettungswesten auf Tretbooten, Kanus oder SUPs gibt es bislang nicht. Vogt fordert daher: „Die Länder sollten das Tragen von Westen für Kinder auf Booten und SUP-Boards verpflichtend vorschreiben.“ In Bayern wäre dafür das Verkehrsministerium zuständig. Dort verweist man darauf, dass „jedes Motor- und Segelboot mit einem geeigneten Rettungsmittel pro Person ausgestattet sein“ muss. Zudem hätten Vermieter von Kajaks oder Kanus die Mieter vertraglich zu verpflichten, Rettungswesten zu tragen. Im Zusammenhang mit der Novellierung der Bayerischen Schifffahrtverordnung seien allerdings weitere Verschärfungen in der Diskussion.

Sonja Dürr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DLRG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weitere Fragen (KI generiert) Warum wird die Kombination aus Hitze und kaltem Wasser als gefährlich beschrieben? Icon Pfeilspitze nach unten Nach dem Tretbootunfall am Eibsee wurde darauf hingewiesen, dass eine Mischung aus heißem Wetter und kaltem Wasser zu einem Temperaturschock führen kann, was letztendlich tödlich sein könnte, wie im Artikel vom 7. Juli 2025 erläutert wurde. Mehr erfahren Wie beeinflusst das heiße Wetter die Anzahl der Badeunfälle in Bayern? Icon Pfeilspitze nach unten Inmitten eines heißen Sommers in Bayern, steigen die Badeunfälle durch vermehrte Schwimmtätigkeit während der Hitzewellen, erklärt der Artikel vom 28. Juni 2025. Mehr erfahren Welche Maßnahmen werden von der DLRG und BRK Wasserwacht zur Prävention von Badeunfällen empfohlen? Icon Pfeilspitze nach unten Zur Prävention von Badeunfällen raten Organisationen wie die DLRG und die BRK Wasserwacht zur Einhaltung der Baderegeln und zur Nutzung von Rettungswesten, erklärten sie im Artikel vom 30. Juni 2025. Mehr erfahren Was wird über das tödlichste Bade-Wochenende in den letzten zehn Jahren berichtet? Icon Pfeilspitze nach unten Am Wochenende vor dem 26. Juni 2025 verzeichnete die DLRG bundesweit mindestens 15 Todesfälle durch Badeunfälle, was es zu einem der tödlichsten Wochenenden der letzten zehn Jahre machte, berichtete der Artikel vom selben Datum. Mehr erfahren Warum ertrinken Männer häufiger als Frauen? Icon Pfeilspitze nach unten Der Artikel vom 20. Juli 2025 betont, dass Männer häufig ihre Schwimmfähigkeit überschätzen und dadurch in riskanten Situationen geraten, was die hohe Zahl der männlichen Badetoten erklärt. Mehr erfahren

Feedback zu dieser KI-Funktion