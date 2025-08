Der Sommer kommt zurück: Badewetter ab Mitte der Woche

Der Start in die Sommerferien in Bayern war bisher ziemlich regnerisch. Nun ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) endlich Besserung in Sicht. Demnach soll es im Laufe der Woche aufhören zu regnen und es werden sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet.

Wetter in Bayern: Regen am Montag und Dienstag

Heute am Montag bleibt der Himmel laut DWD überwiegend bedeckt bei leichtem Regen. Trotzdem erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Auch am Dienstag bleibt es nass in Bayern. Der Regen zieht von Franken nach Süden, so der DWD. Die Temperaturen steigen leicht: Es werden Höchstwerte von 20 bis 26 Grad erwartet – am wärmsten wird es in München.

Wetter in den Sommerferien: 28 Grad und Sonne am Donnerstag

Am Mittwoch kommt dann der langersehnte Wetterumschwung. Zu Beginn des Tages fallen die letzten Tropfen, dann gibt es laut DWD reichlich Sonne. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 20 bis 25 Grad. Auch am Donnerstag soll es sonnig bleiben. Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad laden dazu ein, die Sommerferien beim Baden zu verbringen.

Für Kinder und Jugendliche in Augsburg ist ein Besuch im Freibad bei dem heißen Wetter besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Ein Besuch im Freibad gehört für viele Menschen im Sommer dazu und ist dank des Wetterumschwungs bald wieder möglich. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.