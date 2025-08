Wie wird das Wetter zum Ferienbeginn in Augsburg?

Der erste Ferientag ist endlich da. Lange haben Schülerinnen und Schüler darauf hingefiebert, endlich auszuschlafen und die kommenden freien Tagen in der Sonne zu genießen. Nur blöd, dass das Wetter aktuell nicht ganz so mitspielt, wie erhofft. Seit Wochen lässt das Wetter zu wünschen übrig, daran ändert auch der Ferienbeginn nichts.

Aktuell liegt ein Tief mit Kern über Nordeuropa, dass das Wetter bestimmt und kühle und labil geschichtete Meeresluftmasse nach Bayern bringt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit welchem Wetter können Schüler und Familien laut Vorhersage in Augsburg also rechnen?

Freitag, 1. August 2025: Der erste Ferientag in Augsburg – und was macht das (Un-)Wetter?

Dass sich das regnerische, beinahe herbstliche Wetter, derzeit fest eingestellt hat, zeigt sich am ersten Ferientag. Den Prognosen des DWD zufolge wird es in Augsburg tagsüber regnen, dabei soll es Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad geben. Nur Mutige greifen da zur kurzen Hose. Grundsätzlich sind in Bayern sogar Gewitter und Starkregen, mit bis zu 20 Liter pro Quadratmeter möglich, die bis zu drei Stunden andauern können. Auch Böen mit bis zu 70 km/h sind am Freitag möglich.



Auch in der Nacht auf Samstag bleibt es nass, immer wieder fällt Regen, Gewitter sind möglich, dazu ist etwas Wind mit bis zu circa 40 km/h zu erwarten.

Einen Vorteil hat das gemäßigte Wetter jedoch: Bei der Autofahrt in den Urlaub muss wohl niemand schwitzen. Doch in Richtung Italien wird es voll werden.

Samstag, 2. August 2025: Wann kommt der Sommer nach Augsburg zurück?

Auch der Samstag wird den Vorhersagen des Wetterdienstes zufolge verregnet. Die Temperaturen erreichen gerade einmal Höchstwerte bis zu 18 Grad. Auch an diesem Tag sind neben Schauern auch Gewitter zu erwarten.

In der Nacht zum Sonntag wird es wechselnd dicht bewölkt, außerdem weiterhin einzelne Schauer oder leichter Regen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad.

Ausblick aufs Wetter für Sonntag und Montag, 3. und 4. August 2025 in Augsburg

Auch wenn die Vorhersagen für Sonntag und Montag noch nicht das exakte Wetter spiegeln, zeichnet sich der aktuelle Trend weiterhin ab: Am Sonntag sind tagsüber maximal Temperaturen bis zu 22 Grad wahrscheinlich. Immer wieder wechseln sich dabei Sonne, Wolken und Regen ab. Vereinzelt frischt der Wind etwas auf. Ein Lichtblick könnte nach aktueller Wetterlage der Montag werden: Zwar gibt es nach wie vor lokal Regen und auch Gewitter, doch das Thermometer soll auf 25 Grad steigen.

Wie geht es im August mit dem Wetter grundsätzlich in Bayern weiter? Ein Ausblick auf den Ferienmonat.