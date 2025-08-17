72-Jähriger wird bei Roller-Unfall schwer verletzt und stirbt

Am Samstag ist ein 72-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Roller in einem Tunnel bei Garmisch-Partenkirchen gestorben. Laut Polizei schaffte er es am Tunnelende nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und krachte in ein Auto. Er starb später an seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich morgens am nördlichen Ende des Tunnels Oberau. Der 72-jährige Schweizer fuhr mit seinem Piaggio Roller auf das Tunnelende zu. Dort mussten die Autos vor ihm verkehrsbedingt abbremsen, so die Polizei. Der Rentner schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und krachte in das Auto direkt vor ihm. Dann kollidierte er mit einem Wagen, der sich auf der rechten Einfädelspur befand.

Roller-Unfall bei Garmisch-Partenkirchen: 72-Jähriger stirbt an seinen Verletzungen

Der 72-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam zur Intensivbehandlung ins Unfallklinikum nach Murnau, teilte die Polizei mit. Am Samstagabend wurde bekannt, dass der Mann dort an seinen Verletzungen gestorben war. Außer ihm wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand laut Angaben jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallhergang.