Raubüberfall auf Seniorenehepaar im eigenen Haus – Frau wird verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist ein Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen überfallen worden. Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten nach Hilferufen die Polizei verständigt.

Zwei unbekannte Männer drangen in der Nacht auf Samstag in das Haus des Ehepaars ein, so die Polizei. In diesem Moment schliefen beide Senioren demnach noch. Einer der Täter soll gegenüber der Frau körperlich übergriffig gewesen sein und sie leicht verletzt haben. Anschließend suchten die Männer im Haus nach Beute und flüchteten, ohne erkannt zu werden. Den Ermittlungen zufolge ist es noch unklar, ob die Täter Wertgegenstände mitgenommen haben. Der Ehemann blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Raubüberfall in Garmisch-Partenkirchen: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei fahndet nach den Tätern, konnte bisher aber keine Tatverdächtigen festnehmen. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Zur Aufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Einer der Täter wird laut Mitteilung wie folgt beschrieben: ca. 175 cm, dunkle Kleidung, Basecap mit Schild, ausländischer Akzent. Hinweise sollen an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 oder an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.