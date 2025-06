Hitzewarnung heute in Bayern: In diesen Landkreisen warnt der DWD vor Hitze

Die Hitzewelle schlägt heute in Bayern nochmal richtig zu – bevor sie zum Start in die neue Woche in Richtung Südosteuropa weiterzieht. Doch für heute, Sonntag, bleibt es weiter heiß. Viele Kinder verbringen den schönen Sonntag am Badesee, bevor sie am Montag nach den Ferien wieder zur Schule müssen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad. Weil es im Nordwesten Bayerns und am Bodensee besonders heiß wird, hat der DWD für einige Landkreise eine Hitzewarnung herausgegeben.

Hitzewarnung: In diesen Landkreisen in Schwaben warnt der DWD vor Hitze

Landkreis Lindau und die umliegenden Landkreise am Bodensee in Baden-Württemberg

Wetter-Warnung für Franken: Hier warnt der DWD vor Hitze

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Stadt Aschaffenburg

Kreis Asschenburg

Kreis Miltenberg

Stadt Würzburg

Kreis Würzburg

Kreis Kitzingen

Keisch Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstädt

Stadt Fürth

Kreis Fürth

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Besonders ältere Menschen sollten sich bei heißen Temperaturen vor Hitze schützen und längere Aufenthalte in der Sonne vermeiden. Welche Tipps es gibt, um die Hitze besser ertragen zu können, und was man für Herz und Kreislauf tun kann, erfahren Sie hier: Kardiologe Professor Kuch sagt, was man für Herz und Kreislauf tun kann

Etwas milder sind die Temperaturen nur an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen. Weil es nun seit einigen Tagen heiß ist und die Luft weiterhin trocken, gibt es in Teilen Bayerns auch eine erhöhte Waldbrandgefahr.

Schon in den Morgenstunden am Sonntag (gegen 7.30 Uhr) erreichten manche Regionen in Deutschland Temperaturen über 20 Grad, wie der DWD in einer Karte zeigt:

Hohe UV-Einstrahlung: DWD warnt in Bayern und weiten Teilen Deutschlands

Seit Sonntagvormittag warnt der DWD neben hoher Hitze auch vor starker UV-Einstrahlung. Diese Warnung gilt für ausnahmslos alle Landkreise in Bayern, sowie einiger Landkreise in Baden-Württemberg, in Thüringen, Hessen und Sachsen.