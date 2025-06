Hitzewelle in Bayern: In diesen Regionen ist die Waldbrandgefahr aktuell hoch

Zum Abschluss der Pfingstferien wird Bayern noch einmal mit heißem Sommerwetter belohnt. Doch mancherorts werden die Feuerwehren hellhörig: Das anhaltend heiße Wetter sorgt zunehmend für Waldbrandgefahr. In der vergangenen Woche war es fast durchgängig warm, und die Luft ist vielerorts weiterhin trocken, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilt. Am Sonntag klettern die Temperaturen in Bayern noch einmal auf 32 bis 36 Grad.

Wie hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell in Bayern?

Der DWD warnt für weite Teile Bayerns vor einer erhöhten bis hohen Waldbrandgefahr. In Teilen Frankens wird am Sonntag sogar die höchste Alarmstufe (Stufe 5) erwartet. In einem Wald nahe Nürnberg kam es am Freitag bereits zu einem Brand, der jedoch dank schnellen Eingreifens schnell gelöscht werden konnte.

Auch für die Messstationen in Schwaben hat der DWD teils eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr gemeldet. Die Übersicht für die Messstationen des DWD in Schwaben (Stand 21.06.2025).

Icon Vergrößern Für Samstag, 21. Juni, hat der DWD fast flächendeckend eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr gemeldet. Foto: Deutscher Wetterdienst (DWD) Icon Schließen Schließen Für Samstag, 21. Juni, hat der DWD fast flächendeckend eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr gemeldet. Foto: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Übersicht zur Waldbrandgefahr in Schwaben: Hier ist die Lage angespannt

Für folgende Stationen im Regierungsbezirk Schwaben prognostiziert der DWD in den kommenden fünf Tagen eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr (Stufe 3–4):

Augsburg

Lechfeld

Günzburg

Dillingen/Donau-Fristingen

Neuburg an der Donau

Memmingen

Kempten

Waldbrandgefahr in Donauwörth/Osterweiler nach DWD-Schätzung:

Samstag und Sonntag: Stufe 4 (hoch)

Montag: Stufe 2 (gering)

Dienstag: Stufe 3 (mittel)

Mittwoch: Stufe 4 (hoch)

Dillingen/Donau-Fristingen: DWD schätzt Waldbrandgefahr ein

Samstag: Stufe 3 (mittel)

Sonntag bis Mittwoch: Stufe 4 (hoch)

Herrscht in Neuburg/Kammel-Langenhaslach aktuell Waldbrandgefahr?

Samstag: Stufe 2 (gering)

Sonntag: Stufe 3 (mittel) Montag: Stufe 3 (mittel)

Dienstag: Stufe 2 (gering)

Mittwoch: Stufe 3 (mittel)

Hinweis:

Die Einschätzungen des DWD basieren auf meteorologischen Modellen und örtlichen Messdaten. Die tatsächliche Waldbrandgefahr kann regional sehr unterschiedlich ausfallen und unterliegt täglichen Schwankungen. Es handelt sich um Schätzwerte, die der Deutsche Wetterdienst aktualisiert und auf seiner Webseite veröffentlicht.