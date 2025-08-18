München: Mercedes und Bus krachen auf Kreuzung ineinander – sechs Personen verletzt

Am Samstagabend ist es in München zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Bus gekommen. Laut Polizei krachten die Fahrzeuge an der Kreuzung zwischen Boschetrieder Straße und Hofmannstraße ineinander. Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Zusammenstoß verletzt.

Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes aus der Boschetrieder Straße auf die Kreuzung zu, so die Polizei. Mit ihm im Auto waren drei weitere Männer in ähnlichem Alter. Zur selben Zeit fuhr ein Linienbus aus der Hofmannstraße in die Kreuzung ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall zwischen Auto und Bus: Sechs Personen werden verletzt

Alle vier Männer im Auto sowie der Busfahrer und ein Fahrgast wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Der Bus und das Auto wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Dabei ist den Angaben nach ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Kreuzung musste nach dem Unfall teilweise gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt jetzt zu dem Vorfall.