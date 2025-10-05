Versuchte Tötung: Zwei Männer schlagen mit Stange auf Kontrahenten ein

Am Freitag, dem 3. Oktober, haben zwei Männer einen 42-Jährigen in einer Arbeiterpension in Meinheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen lebensgefährlich verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Demnach schlugen die mutmaßlichen Täter mit einer Stange auf den 42-Jährigen ein.

Meinheim: Versuchte Tötung in Arbeiterpension

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr. Ein 26- und ein 35-Jähriger stritten sich mit dem 42-Jährigen in der Arbeiterpension. Schließlich eskalierte der Streit.

Daraufhin griff das Duo den 42-Jährigen mit einer Stange an. Die beiden Männer schlugen mehrmals auf ihn ein. Dabei erlitt das mutmaßliche Opfer lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Streit eskaliert: Mann noch immer im Krankenhaus

Dem 42-Jährigen kam vor Ort der Rettungsdienst zur Hilfe. Die Einsatzkräfte reanimierten den verprügelten Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Aussagen der Polizei befinde sich der Mann noch immer in einem kritischen Zustand.

Neben dem Rettungsdienst wurde auch die Polizei alarmiert. Vor Ort nahmen Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen die Tatverdächtigen fest. Neben den Rettungskräften und der Polizei war auch der Kriminaldauerdienst vor Ort. Der Tatort wurde abgesperrt, die Beamten sicherten Spuren.

Nach versuchtem Tötungsdelikt: Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln

Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Ansbach in dem Fall. Dabei stimmen sich die Beamten mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ab. Unklar ist, wie die Männer in Streit gerieten und warum der 26- und der 35-Jährige auf den Mann einschlugen. Um den Tathergang aufzuklären, bittet die Polizei um Hilfe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, können sich telefonisch unter 0911 2112-3333 bei den Ermittlern melden.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach ordnete an, dass die beiden Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter. Im Raum steht ein versuchtes Tötungsdelikt.