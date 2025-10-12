Weil er niesen musste: Mann verursacht Unfall mit sieben Verletzten

Auf der A99 bei München ist es am Samstag, 11. Oktober, zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Der Grund war, dass ein Mann niesen musste. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Bei dem Vorfall wurden sieben Menschen verletzt, zwei davon sind Kinder.

Mann muss niesen: Unfall auf der A99

Laut Informationen der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen. Auslöser war ein 44-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen. Während der Fahrt musste der Mann niesen. Ihm gelang es nicht, den natürlichen Reflex zu unterdrücken. Dabei lenkte er das Fahrzeug ungewollt auf die Überholspur.

Der Wagen des 44-Jährigen stieß dort mit dem Fahrzeug einer 24-jährigen Frau aus Kulmbach zusammen. Durch die Kollision überschlug sich der Wagen des Mannes. Das Auto der Oberfränkin schleuderte über alle vier Fahrstreifen und kam erst auf dem Standstreifen zum Stehen.

Unfall auf der A99: Sieben Verletzte nach Nieser

In beiden Fahrzeugen saßen mehr Personen als lediglich die Fahrer. Die 24-Jährige befand sich in Begleitung von zwei weiteren Personen. Im Wagen des Unfallverursachers saßen neben dem 44-Jährigen auch eine Frau sowie zwei Kinder. Laut dpa habe die Polizei direkt nach dem Unfall nicht bestätigt, dass es sich bei den Insassen um eine Familie handelte.

Wie die Polizei mitteilte, sei niemand der Insassen schwer verletzt worden. Alle sieben Unfallbeteiligten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser.