Mering

06:08 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt nach Brandanschlag an Zugstrecke bei Mering

Plus Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung in der Nähe des Stellwerks bei Mering. Auch am Dienstag gab es Verspätungen und Zugausfälle zwischen Augsburg und München.

Von Sophia Ungerland

Zwei Tage nach dem Feuer in der Nähe der Gleise zwischen Augsburg und München ist nun klar: Hier waren Täter am Werk. Bereits am Montag sprach die DB Netz AG von einem Brandanschlag. Am Dienstag teilte nun auch die Polizei mit, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Unbekannte das Feuer gelegt hätten. Weitere Details zur Brandursache oder eventuellen Tatmotiven nannte die Polizei nicht. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange.

