Nach Brandstiftung in Mering läuft der Zugverkehr wieder

Massive Zugausfälle betrafen am Anfang der Woche Tausende Fahrgäste zwischen Augsburg und München, Grund war ein Brand in Mering. Jetzt hat sich der Verkehr normalisiert.

Gravierende Schäden am Meringer Stellwerk führten am Montag und Dienstag zu Zugausfällen. Mittlerweile gibt die Deutsche Bahn Entwarnung, der Zugverkehr läuft wie gewohnt weiter. Zunächst war am Montag nur von einem Defekt am Stellwerk die Rede, dann stand fest: Die Schäden gehen laut DB Netz AG auf einen Brandanschlag zurück, die Polizei bestätigte das. Betroffen war ein für den Verkehr relevanter Kabelschacht auf Höhe Mering. Durch die verbrannten Kabel seien die Signal- und Verkehrsleitung beeinträchtigt worden, auch die Leitung der Kommunikationstechnik wurde beschädigt, hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Mittlerweile konnten die Schäden am Kabelschacht behoben werden, teilte die Deutsche Bahn um 1 Uhr morgens am Mittwoch mit. Für die Fahrgäste bedeutete der Vorfall lange Wartezeiten und Frust, der gesamte Verkehr zwischen Augsburg und München war lahmgelegt. Am Montag, dem ersten Ferientag, waren in Mering mehr Menschen als üblich unterwegs. Besuche, Ausflüge, Reisen: Die Wartenden saßen auf den Treppen, an den Bahngleisen, zwischen Koffern und Reisetaschen. Nur gelegentliche Durchsagen informierten über die ausfallenden Züge, einen Schienenersatzverkehr gab es nicht.

Verspätungen und Zugausfälle in Mering

Auch auf den Betrieb am Augsburger Hauptbahnhof wirkten sich die Störungen aus. Da zwischenzeitlich alle Gleise Richtung München gesperrt waren, mussten die Passagierinnen und Passagiere umgeleitet werden, vor allem über Buchloe. Wie die DB auf ihrer Homepage schrieb, fielen IC-Züge zwischen München und Augsburg generell aus, die Halte Donauwörth, Augsburg Hbf und München-Pasing wurden nicht angefahren. Reisende müssten sich auf 20-minütige Verspätungen einstellen.

Betroffen war nach Informationen der Bayerischen Regiobahn auch der gesamte Stellbereich Mammendorf-Mering sowie zwischen Olching und der Überleitstelle Mering.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrem Twitter-Account am Montag um 10 Uhr mitteilte, wurde das Stellwerk in Mering mutwillig beschädigt. "Techniker sind vor Ort, die Sperrung dauert aber leider weiter an." Die Polizei mutmaßt, dass die unbekannten Täter den Brand am frühen Montagmorgen legten. Brandermittler der Kriminalpolizei sind im Einsatz, am Dienstag waren auch Polizeihunde und Hubschrauber vor Ort in Mering, um Spuren zu sichern.

Lesen Sie dazu auch