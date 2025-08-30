Das sind die Stau-Schwerpunkte am Freitagmittag

Mit dem Start ins Wochenende begeben sich viele Menschen in Bayern auf den Weg - ob nun von der Arbeit nach Hause oder für ein paar Tage in den Urlaub. Besonders im Münchner Land sind deswegen aktuell ein paar Straßen besonders voll. Wer also noch nicht im Stau steht, sollte womöglich eine Alternativroute nehmen oder sich auf etwas Geduld für die Strecke einstellen.

Auf diesen bayerischen Straßen staut es sich aktuell: A8, A9, A99

Vor allem die Autobahnen A8, A9 und A99 sind derzeit von stockendem Verkehr oder Stau betroffen. Wo es aktuell ein paar Minuten länger dauert:

A8 Salzburg Richtung München, stockender Verkehr und Stau zwischen Holzkirchen Nord und Hofoldinger Forst

A8 Salzburg Richtung München, stockender Verkehr zwischen Rohrdorf und Rosenheim-West

A8 München Richtung Salzburg, stockender Verkehr zwischen Seehamer See-West und Irschenberg

A9 München Richtung Nürnberg, stockender Verkehr zwischen Eching und Fürholzen Ost

A99 München-Süd Richtung München-Nord, Stau zwischen Haar und Kreuz München-Ost

Fünf Bundesländer kommt an diesem Wochenende aus den Sommerferien zurück

Zum üblichen Verkehr kommt am Freitagmittag womöglich, dass in fünf Bundesländern (Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) die Sommerferien zu Ende gehen. Auch der ADAC rechnet am letzten Augustwochenende daher mit Staus auf Deutschlands Autobahnen.

Zusätzlich zum Verkehr auf den Straßen müssen sich Menschen in München ab Freitag auch auf eine Stammstreckensperrung der Münchner S-Bahn einstellen.