Wegen Bauarbeiten: In Augsburg hält der ICE in den nächsten Wochen häufiger

Zwischen Mitte August und Anfang September 2025 kommt es in Süddeutschland auf zwei der wichtigsten Bahnstrecken im Fernverkehr zu mehrtägigen Bauarbeiten. Zunächst ist die Strecke Ingolstadt–München betroffen, direkt im Anschluss folgt die Nord-Süd-Achse München–Nürnberg–Erfurt. Für Augsburg ergeben sich dadurch mehr ICE-Halte als im Regelfahrplan, denn manche Züge werden im Bauzeitraum über den Augsburger Hauptbahnhof umgeleitet und halten dort zusätzlich.

Bauarbeiten zwischen Ingolstadt und München: 15. August bis 25. August

Ab dem 15. August, 21 Uhr, wird die Schnellfahrstrecke zwischen Ingolstadt und München gesperrt. Bis zum 25. August, 5 Uhr, werden umfangreiche Arbeiten zwischen den beiden Bahnhöfen durchgeführt. Züge, die eigentlich via Ingolstadt verkehren, werden in Fahrtrichtung Norden über Augsburg umgeleitet und halten dort anstelle von Ingolstadt. In Gegenrichtung (nach München) fahren die Züge meist weiterhin auf ihrer üblichen Route via Ingolstadt. Für Reisende aus Augsburg ergibt sich eine zusätzliche Verbindung, da ICEs auf der Linie von Hamburg nach München nicht mehr über die Strecke Würzburg–München fahren. Die Halte Nürnberg und Ingolstadt entfallen, dafür kommt Augsburg hinzu.

Bauarbeiten zwischen München und Nürnberg: 25. August bis 9. September

Direkt im Anschluss an die Bauarbeiten bei Ingolstadt beginnt am 25. August die nächste Bauphase, diesmal auf der Strecke München–Nürnberg sowie weiter nördlich zwischen Nürnberg und Erfurt. Diese Baumaßnahmen dauern bis zum 9. September, 5 Uhr. Der Fernverkehr wird erneut auf Umleitungsstrecken geführt: ICE-Verbindungen in Richtung Hamburg und Berlin über Halle und Erfurt, die üblicherweise nicht in Augsburg halten, nehmen den Weg über Augsburg und bedienen dort den Hauptbahnhof mit einem zusätzlichen Halt. Jedoch fallen vor allem während dieses Bauabschnitts viele andere Verbindungen aus.

Augsburg profitiert somit ein wenig von einer erhöhten Zahl an Fernverkehrshalten, die außerhalb des Baustellenzeitraumes nicht im Fahrplan stehen. Jedoch müssen Fahrgäste mit teils deutlichen Änderungen bei Fahrzeiten und Umstiegen rechnen. Zudem fallen viele andere Fernverkehrszüge aus. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen zu informieren.