Dieselverbot in München: Diese Schlüsse zieht die Polizei aus Woche eins

Plus Eine der wichtigsten Münchner Straßen ist jetzt für ältere Diesel tabu. Nun gibt es eine erste Bilanz zum Verbot. Autofahrer müssen sich auf Bußgeld einstellen.

"Du kommst hier nicht rein", mit dieser Zurückweisung müssen die Fahrerinnen und Fahrer älterer Dieselfahrzeuge rechnen, wenn sie ab sofort auf den Münchner Mittleren Ring fahren wollen. Seit einer Woche ist die am stärksten befahrene Hauptverkehrsstraße Münchens für Diesel der Abgasnormen Euro 4 und schlechter verbotene Zone. Die Münchner Umweltzone, die sich bisher auf die Innenstadt beschränkte, bezieht nun auch die wichtige Verkehrsader um sie herum mit ein.