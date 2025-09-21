Am Naturschutz zu sparen, ist extrem kurzsichtig

Die Ängste der Naturschützer sind berechtigt: Ihre wertvolle Arbeit verliert in der Politik an Bedeutung. In Bayern und im Bund. Vor dem Hintergrund knapper Kassen drohen gerade Projekte, die dem Schutz unserer Lebensgrundlage dienen, zusammengestrichen zu werden – mit verheerenden Folgen.

Natur- und Klimaschutz sind nicht nur heute wichtig

Denn es sollte bekannt sein, dass es beim Naturschutz nicht nur darum geht, ein paar nützliche Tiere vor dem Aussterben zu retten. Eine überhitzte Erde mit immer mehr Dürren, Starkregen und Überschwemmungen macht Natur- und Klimaschutz zum obersten politischen Gebot. Gerade auch, wer die Wirtschaft voranbringen will, muss Schutzmaßnahmen für das Ökosystem priorisieren. Wer heute beim Naturschutz spart, häuft enorme Kosten für nachfolgende Generationen an.

Dass in Bayern gerade auch Projekte auf dem Spiel stehen, in denen Naturschützer mit Landwirten kooperieren, ist ganz besonders schädlich, ist diese Partnerschaft doch künftig wichtiger denn je.

Viele Menschen in Bayern wissen das alles. Vielleicht ist es an der Zeit für eine ähnlich kraftvolle, breite Aktion wie das Volksbegehren „Rettet die Bienen“...