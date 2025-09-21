Icon Menü
Dringender Handlungsbedarf: Naturschutz in Bayern droht eingespart zu werden

Kommentar

Am Naturschutz zu sparen, ist extrem kurzsichtig

Naturschützer und engagierte Landwirte in Bayern müssen um wichtige Förderungen fürchten.
Daniela Hungbaur
Von Daniela Hungbaur
    • |
    • |
    • |
    2019 stieß das Volksbegehren auf den Nerv der Zeit in Bayern. 1,7 Millionen Menschen forderten mit ihrer Unterschrift mehr Artenschutz in Bayern. Nun sind wichtige Fördermittel für den Naturschutz in Gefahr.
    Die Ängste der Naturschützer sind berechtigt: Ihre wertvolle Arbeit verliert in der Politik an Bedeutung. In Bayern und im Bund. Vor dem Hintergrund knapper Kassen drohen gerade Projekte, die dem Schutz unserer Lebensgrundlage dienen, zusammengestrichen zu werden – mit verheerenden Folgen.

    Natur- und Klimaschutz sind nicht nur heute wichtig

    Denn es sollte bekannt sein, dass es beim Naturschutz nicht nur darum geht, ein paar nützliche Tiere vor dem Aussterben zu retten. Eine überhitzte Erde mit immer mehr Dürren, Starkregen und Überschwemmungen macht Natur- und Klimaschutz zum obersten politischen Gebot. Gerade auch, wer die Wirtschaft voranbringen will, muss Schutzmaßnahmen für das Ökosystem priorisieren. Wer heute beim Naturschutz spart, häuft enorme Kosten für nachfolgende Generationen an.

    Dass in Bayern gerade auch Projekte auf dem Spiel stehen, in denen Naturschützer mit Landwirten kooperieren, ist ganz besonders schädlich, ist diese Partnerschaft doch künftig wichtiger denn je.

    Viele Menschen in Bayern wissen das alles. Vielleicht ist es an der Zeit für eine ähnlich kraftvolle, breite Aktion wie das Volksbegehren „Rettet die Bienen“...

