DWD warnt vor Starkregen in Bayern: Diese Landkreise sind aktuell betroffen

Der Morgen beginnt für viele Menschen im südlichen Bayern mit viel Regen. Und der ist teils so stark, dass sogar der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung herausgibt. Derzeit sind einige Landkreise unterschiedlich stark vom Unwetter betroffen. Welche das sind und wie es mit dem Wetter weitergeht.

Bereits am Mittwochabend hat es in Bayern ordentlich gekracht, auch dabei warnte der Deutsche Wetterdienst, allerdings vor Gewittern. Am Donnerstagmorgen zeigt das Naturgefahrenportal des Wetterdienstes, wo es besonders stark regnet.

DWD Warnung vor Starkregen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Seit den frühen Morgenstunden herrscht Unwetterwarnstufe 3 von 4 in diesen Landkreisen Bayerns:

Neu-Ulm

Unterallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Landsberg am Lech

Kempten

Lindau

Oberallgäu

In diesen Landkreisen gilt laut DWD „Gefahr für Leib und Leben“, etwa durch rasche Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern. Außerdem ist Aquaplaning möglich, ebenso wie Erdrutsche. Das Verhalten im Straßenverkehr sollte also angepasst werden. Gegebenenfalls sollten vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen getroffen werden. Bei drohender Überflutung sollten Keller sofort verlassen werden.

Darüber hinaus gilt in diesen Landkreisen die Stufe 2, auch bezeichnet als „Warnung vor markantem Wetter“:

Günzburg

Dachau

Fürstenfeldbruck

Aichach-Friedberg

Augsburg

Starnberg

Kreis und Stadt München

Ebersberg

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wetter am Donnerstag, 21. August in Bayern

Noch bis in den Vormittag dauert der Starkregen in den Landkreisen an. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Bereich der Warnstufe 3 Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde. In den Landkreisen der Stufe 2 fallen insgesamt wohl Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 50 l/m², meldet der Dienst. Jedoch soll der Regen dort teils noch während des gesamten Donnerstags, bis in den Freitagmorgen hinein andauern. In Staulagen an den Alpen können es sogar bis zu 70 l/m² sein. Auch sind in der Nacht zum Freitag erneute Gewitter zu erwarten.

In Mittelfranken und in der Oberpfalz kommen zu Gewittern mit Starkregen bis 25 l/qm, starke bis stürmische Böen und kleinkörniger Hagel.

Grund für den heftigen Wetterumschwung ist derzeit ein Tief, welches am Südrand der Alpen nach Osten hin abläuft. Im Norden Bayerns herrscht hingegen schwacher Hochdruckeinfluss.