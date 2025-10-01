DWD warnt vor Frost und Minusgraden in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Die Temperaturen in Bayern sinken seit Tagen allmählich und werden in der Nacht auf Donnerstag, 2. Oktober, wohl auch unter den Gefrierpunkt fallen. Der Oktober startet mit sehr kühler Luft. Ein Hoch mit Schwerpunkt über Nordosteuropa bestimmt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) derzeit das Herbstwetter im Freistaat. Mit nordöstlicher Strömung bringt das Hoch kühle Festlandsluft mit. Für die Menschen in Bayern bedeutet das: Warm anziehen! Der DWD warnt mit einer Wetterwarnung vor Frost.

Frostwarnung in Bayern: Temperaturen fallen in Minusbereich

Wie der Wetterdienst mitteilt, kommt es in der Nacht zu Donnerstag sowohl in den Mittelgebirgs- als auch Alpentälern oft zu Frost, doch auch im Flachland kann dieser teilweise vorkommen. Mancherorts treten die eisigen Temperaturen dabei auch zusammen mit Nebel und Sichtweiten von unter 150 Metern auf.

In der Nacht auf Donnerstag sowie am Morgen sollen die Temperaturen auf bis zu -1 Grad fallen, prognostiziert der DWD. Betroffen sind insbesondere der Süden und Nordosten Bayerns, doch auch in einem Teil Nordschwabens sackt die Temperatur ab.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Wetterwarnung vor Frost

Diese Landkreise in Bayern sind von der Wetterwarnung der Stufe 1 vor Frost bis Donnerstagmorgen (etwa 9 Uhr) betroffen:

Dillingen a.d. Donau

Donau-Ries

Unterallgäu

Stadt Memmingen

Lindau (Bodensee)

Oberallgäu

Stadt Kempten

Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Starnberg

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Kreis und Stadt Passau

Freyung-Grafenau

Deggendorf

Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Cham

Schwandorf

Neustadt a.d. Waldnaab

Tirschenreuth

Kreis und Stadt Bayreuth

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kronach

Lichtenfels

Kreis und Stadt Coburg

Haßberge

Rhön-Grabfeld

Eichstätt

Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Roth

Neumarkt i.d. OPf.

Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Der Wetterdienst warnt vor möglichen Frostschäden. Was können die Menschen tun? Außer sich warm anzuziehen, sollten Betroffene Frostschutzmaßnahmen ergreifen. Wer beispielsweise sehr früh aus dem Haus muss, sollte sein Auto schon mal auf Wintertauglichkeit prüfen.