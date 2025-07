DWD warnt vor Gewittern und Hagel: Diese Regionen sind betroffen

Während es am Sonntag in Bayern zunächst sehr warm und sonnig wird, zieht abends eine Kaltfront über den Freistaat. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) und warnt in dem Zug vor Gewittern und Starkregen am Sonntagabend. Spätestens ab dem Nachmittag müssen sich dem Bericht zufolge besonders Menschen in Schwaben auf heftige Unwetter einstellen. Denn über die Region sollen besonders starke Gewitter und Starkregen ziehen.

DWD-Unwetterwarnung für Sonntag: Hagel, Gewitter und Starkregen in Schwaben

Betroffen ist dem Bericht zufolge allerdings auch der übrige Westen Bayerns und Gebiete in der Nähe der Alpen. Überall dort warnt der DWD ab dem Nachmittag vor vereinzelten starken Gewittern. Dazu könnten Starkregen und kräftige Böen mit Geschwindigkeiten um rund 70 Kilometern pro Stunde auftreten. Auch vor Hagelschauern warnt der DWD.

Die Unwetter breiten sich laut der Behörde am Abend und in der darauffolgenden Nacht nach Osten aus und werden kräftiger. Neben Oberschwaben seien dann auch Teile Mittelfranken betroffen. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Starkregen könnten lokal auftreten. Der DWD warnt auch vor zwei Zentimeter großen Hagelkörnern und mit 80 Kilometern pro Stunde noch kräftigeren Böen.

Welche Landkreise genau von den Unwettern betroffen sind, ist noch unklar

Später in der Nacht soll sich die Lage leicht beruhigen, ungemütlich soll es aber auch in den kommenden Tagen zum Wochenbeginn bleiben. Welche Landkreise genau von den Unwettern betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Bereits am Samstagabend waren schwere Gewitter der Stufe 3 von 4 über das Allgäu und Teile Oberbayerns gezogen.

Bei solchen starken Unwettern besteht dem DWD zufolge unter anderem durch Blitzschlag, verbreitet umstürzende Bäume sowie herabfallende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände eine Gefahr für Leib und Leben. Plötzlich aufziehende Böen verstärken diese Gefahren zusätzlich. Gerade bei Starkregen sind zusätzlich Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern möglich.