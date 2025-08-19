Regensburgerin wird von Einbrecher geweckt

In Regensburg hat eine Frau in der Nacht zum Montag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb, sei die 69-Jährige gegen 2.40 Uhr durch ungewöhnliche Geräusche im Haus wach geworden. Um die Ursache der Störung zu finden, habe sie sich umgesehen.

Einbrecher in Regensburg wird von Seniorin erwischt: Dreistelliger Betrag fehlt

Vom Treppenabsatz im ersten Stock habe sie nach Schilderung der Beamtinnen und Beamten einen Mann entdeckt, der im Erdgeschoss eine Schublade durchsucht habe. Als die Frau den Unbekannten angesprochen habe, sei dieser sofort geflüchtet. Laut Polizei habe der Einbrecher eine dreistellige Summe stehlen können. Die Beamtinnen und Beamten bitten um Zeugenhinweise.