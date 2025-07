AfD-Vorsitzende Ebner-Steiner sorgt für Eklat im bayerischen Landtag

>>Spreche die aktuellen Gegebenheiten und die Lage in Deutschland an und die Altparteien drehen komplett durch und entziehen dir das Wort. Gelebte Demokratie.<< Frau Ebner-Steiner hatte und hat häufig die Gelegenheit, Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause bekam sie das Wort für eine Rede zum Abschluss des Parlamentsjahrs. Da hätte sie als Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion für die GESAMTE OPPOSITION sprechen sollen, nicht nur für die AFD. Als sie sich nicht an diese Gepflogenheit gehalten hat, wurde ihr das Wort entzogen. Verstehen Sie nicht unsere demokratischen Regeln, Herr Young? Angesichts Ihres Namens mal eine typische AFD-Frage: Wo sind Sie geboren? In einem demokratischen Land? Raimund Kamm