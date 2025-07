Flughafen München meldet Passagierwachstum und ab Dezember ein neues Ziel am Persischen Golf

Nach dem ersten Halbjahr 2025 hat der Flughafen München eine positive Bilanz gezogen. Rund 20 Millionen Reisende hätten den Airport der Landeshauptstadt zwischen Januar und Juni genutzt, heißt es in einer Mitteilung. Damit sei die Anzahl an Fluggästen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um ungefähr 3,6 Prozent gestiegen.

Wachstum von 700.000 Passagieren am Münchner Airport im Halbjahresvergleich 2025

In absoluten Zahlen sei das ein Anstieg von insgesamt rund 700.000 Passagieren. Dadurch sei der Münchner Flughafen den eigenen Angaben zufolge der wachstumsstärkste Airport Deutschlands. Über die Landeshauptstadt sei 2025 außerdem mehr Luftfracht verschickt worden. In dem Bereich liege der Zuwachs im Halbjahresvergleich mit rund 161.000 Tonnen bei ungefähr 7,6 Prozent.

Als Steckenpferd der gestiegenen Passagierzahlen macht der Airport Interkontinentalreisen aus. Rund neun Prozent mehr Reisende seien bis Juni 2025 zu Zielen außerhalb Europas geflogen. Trotz der politischen Lage seien die USA dabei das am stärksten nachgefragte Land. Rund 1,5 Millionen Passagiere seien im vergangenen Halbjahr über München dorthin geflogen. Erfahren Sie hier, welche Ziele der Münchner Airport im Sommerplan 2025 anbietet und wohin Sie nicht mehr über die Landeshauptstadt fliegen können.

Flughafen München: Mehr als 2 Millionen Reisende allein während der Pfingstferien

Zur positiven Entwicklung der Passagierzahlen hätten der Mitteilung zufolge außerdem besonders die Pfingstferien in Bayern beigetragen. Rund 2,3 Millionen Reisende seien in den zwei Wochen nach dem christlichen Feiertag von der Landeshauptstadt aus geflogen oder dort gelandet.

Damit seien die Pfingstferien der in diesem Jahr bislang verkehrsstärkste Zeitraum am Münchner Airport. Ob zu den starken Zahlen der 2025 außergewöhnlich späte Pfingsttermin beigetragen haben könnte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Hier finden Sie alle Ferientermine für Bayern.

Neues Ziel: Ab Dezember können Reisende täglich von München nach Sharjah fliegen

Der Flughafen betont auch, dass Reisende in München bis zum Juni insgesamt nur sehr geringe Wartezeit über sich ergehen lassen mussten. In über 90 Prozent der Fälle seien das nur wenige Minuten gewesen. Als Grund nennt der Airport Investitionen in Sicherheitspersonal und einen Umbau der Scanner in Terminal 2. Für Aufsehen gesorgt hatten lange Schlangen vor den Münchner Sicherheitschecks zuletzt am 3. Oktober letzten Jahres. Wegen des Andrangs hatten damals mehr als 700 Passagiere ihre Flüge verpasst und die Landespolitik griff ein.

Der Flughafen München kündigte zudem zusammen mit Airline Air Arabia ein neues Flugziel an. Ab dem 15. Dezember 2025 könnten Reisende demnach täglich von der Landeshauptstadt aus nach Sharjah fliegen. Die Stadt am Persischen Golf ist Teil der Vereinigten Arabischen Emirate und liegt mit dem Auto rund eine halbe von Dubai entfernt. Der Airport München sei bislang die einzige Direktverbindung von Air Arabia zwischen Sharjah und Deutschland, heißt es in der Mitteilung.