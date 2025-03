Freie Wähler lehnen Schuldenpläne der CSU ab

Das in Berlin zwischen Union und SPD ausgehandelte Schuldenpaket entzweit nun die Koalitionspartner in der bayerischen Landesregierung. Während die CSU-Fraktion am Mittwochnachmittag ihre Zustimmung bekundete, sagen die Freien Wähler Nein. Die Vorschläge seien aus heutiger Sicht nicht zustimmungsfähig, betonten Parteichef Hubert Aiwanger und der FW-Fraktionsvorsitzende Florian Streibl nach einer Sondersitzung der Fraktion.

Stimme der Freien Wähler könnte für Schuldenpaket von Union und SPD wichtig werden

Das Nein des kleinen bayerischen Koalitionspartners wird wichtig, falls es Union und SPD gelingt, im Bundestag eine Mehrheit für die Verfassungsänderung zu organisieren. Danach muss nämlich noch der Bundesrat zustimmen und in der Länderkammer kommt es auf die bayerischen Stimmen an. Doch der Freistaat wird sich enthalten müssen, falls die Freien Wähler bei ihrem Nein bleiben.

Dieses scheint aber nicht in Stein gemeißelt. Mehrfach sagten Aiwanger, Streibl und Fraktionsvize Bernhard Pohl, dass sie aus heutiger Sicht nicht zustimmen könnten. Sie gehen offenbar davon aus, dass die CSU verhandlungsbereit wäre. Die FW lehnen zum einen das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur ab. Mehrausgaben für die Verteidigung wollen sie dagegen über ein 400 Milliarden Euro schwere Sondervermögen sowie zwei Prozent des BIP aus dem regulären Haushalt finanzieren. Es helfe nichts, die Probleme des Landes auf Kosten von Schulden zu verdecken, sagte Aiwanger: „Wir wollen Reformdruck.“