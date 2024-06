Wetterdienst warnt erneut vor Unwettern in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Freitag vor starken Gewittern in Bayern. Eine Übersicht über die betroffenen Landkreise.

Mit bis zu 30 Grad war es in den vergangenen Tagen sommerlich warm und meist sonnig in Bayern. Es ziehen jedoch auch immer wieder teils kräftige Gewitter auf. Auch am Freitag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen der Stufe 2 und 3 von 4 veröffentlicht (Stand: Freitag, 6.45 Uhr).

Gewarnt wurde vor Gewitter, Starkregen und Hagel. Unwetterwarnungen der Stufe 2 gelten derzeit (in Teilen) für folgende Landkreise in Bayern:

Altötting

Donau-Ries

Eichstätt

Ingolstadt

Neuburg-Schrobenhausen

Passau

Rottal-Inn

Traunstein

Wetter in Bayern: Bis zu 30 Grad und Gewitter

Am Freitagvormittag scheint meinst die Sonne. Laut dem DWD ziehen allerdings schon bald Quellwolken und erste Schauer auf, die sich am Nachmittag ausbreiten. Lediglich in Unterfranken bleibt es wahrscheinlich trocken. Die Temperatur steigt auf 26 bis 30 Grad.

Bis zu 34 Grad am Wochenende in Bayern, aber auch Gewitter

In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer und Gewitter schnell ab. Tagsüber erwartet der DWD in Bayern viel Sonne. Bis zum Abend bleibt es wahrscheinlich meist trocken. Dabei wird es mit Höchstwerte zwischen 29 und 34 Grad verbreitet heiß. Auf den Alpengipfeln werden stürmischen Böen erwartet.

In der Nacht zum Sonntag ziehen teilweise schwere Gewitter mit heftigem Starkregen von Südwest nach Nordost. Auch tagsüber rechnet der DWD mit schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern. Zuvor kann es aber vor allem im Osten Bayerns noch teilweise sonnig werden. Dort wird es mit bis zu 28 Grad am wärmsten. Sonst steigt die Temperatur auf 22 bis 26 Grad.

Gewitter am Mittwoch in Bayern: Brand und überflutete Straßen

Bereits am Mittwoch haben teils starke Gewitter die Einsatzkräfte in Bayern gefordert. Im Landkreis und in der Stadt Augsburg wurden mehrere Straßen überschwemmt, auf der A96 im Landkreis Landsberg kam es zu kilometerlangen Staus. In Aschaffenburg brannte nach einem Blitzeinschlag ein Dachstuhl und in München musste die Fanzone zur Fußball-EM teilweise gesperrt werden.