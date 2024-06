Gewitter ziehen über Bayern und bringen Überschwemmungen und Dachstuhlbrand

Am Mittwoch sind teils schwere Gewitter über Bayern gezogen. In Schwaben wurden Straßen überschwemmt, in Aschaffenburg sorgte ein Blitzeinschlag für einen Brand.

Dieser Sommer bleibt unberechenbar. Immer wieder ziehen starke Gewitter über Bayern. So auch am Mittwoch. Im Landkreis und in der Stadt Augsburg wurden mehrere Straßen überschwemmt, auf der A96 im Landkreis Landsberg kam es zu kilometerlangen Staus. In Aschaffenburg brannte nach einem Blitzeinschlag ein Dachstuhl und in München musste die Fanzone zur Fußball-EM teilweise gesperrt werden.

Gewitter sorgen in Schwaben für überflutete Straßen

In Augsburg regnete es teilweise massiv, vor allem in den südlichen Stadtteilen Göggingen und Haunstetten, aber auch in Hochzoll und dem Spickel. Straßen und Unterführungen wurden überflutet. Auch Königsbrunn war besonders betroffen. Dort waren mehrere Feuerwehren im Dauereinsatz. Sie mussten Menschen aus Autos retten, Straßen sperren oder Keller auspumpen. Am Abend wurde der AVV-Busverkehr in Königsbrunn komplett eingestellt.

Auf der A96 im Landkreis Landsberg kam es wegen des Wetters zu kilometerlangen Staus. Auf Höhe Schöffelding stand so viel Wasser auf der Fahrbahn, sodass der Verkehr in beide Richtungen von der A96 abgeleitet werden musste. Gegen 18.30 Uhr musste eine Person aus ihrem Auto gerettet werden, das von Wasser umschlossen war.

Dachstuhlbrand in Aschaffenburg nach Blitzeinschlag ausgebrochen

Auch außerhalb Schwabens forderten Gewitter die Einsatzkräfte. In einem Dachstuhl eines Reihenhauses in Aschaffenburg ist mutmaßlich wegen eines Blitzeinschlags ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen am Mittwochnachmittag auch auf die Dachstühle benachbarter Reihenhäuser über, wie die Polizei am Abend mitteilte. Alle Bewohner konnten ihre Häuser verlassen und blieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Innenstadt unter Kontrolle. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg.

Gewitter in Bayern: EM-Fanzone in München teilweise gesperrt

In München wurde die Fanzone zur Fußball-EM am Mittwoch wegen der Gewittergefahr teilweise gesperrt. Die Bereiche Theatron und Seebühne waren deshalb geschlossen, während der Rest des Olympiaparks normal geöffnet war.

Wetterdienst erwartet auch am Donnerstag Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch am Donnerstag bis in die Nacht zum Freitag immer wieder Gewitter in Bayern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Der Schwerpunkt liegt nördlich der Donau. (mit dpa)