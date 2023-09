Schlagabtausch beim Gillamoos: Livestreams zu den Reden

Heute findet der politische Frühschoppen beim Gillamoos statt. Alle bayerischen Spitzenkandidaten sind in Abensberg. Alle Informationen zum Programm und zu den Livestreams.

In diesem Jahr wäre Gillamoos eigentlich ein perfekter Auftakt in die heiße Phase des Wahlkampfs in fünf Wochen. Doch nun steht beim politischen Frühschoppen beim Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg vor allem die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) im Fokus.

Gillamoos 2023: Aiwanger steht nach Flugblatt-Affäre auf der Bühne

Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vor gut einer Woche wird Bayerns Wirtschaftsminister vordächtigt, als Schüler in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Er bestritt dies, gab aber zu, dass ein oder wenige Exemplare in seiner Tasche gefunden worden waren. Sein Bruder gab an, der Verfasser zu sein. In der Folge wurden jedoch, teils anonym, immer mehr Vorwürfe zu Aiwanger damaligem politischen Verhalten erhoben. Am Donnerstag entschuldigte sich Aiwanger dann, beklagte aber gleichzeitig eine politische Kampagne gegen sich. Markus Söder erklärte, eine Entlassung wäre nicht verhältnismäßig gewesen. Aiwanger müsse nun verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, etwa im Gespräch mit jüdischen Gemeinden.

Gillamoos 2023: Programm und Livestreams

Am Montagmorgen ab 10 Uhr stehen beim politischen Gillamoos alle bayerischen Spitzenkandidaten auf der Bühne. CSU-Chef Markus Söder kommt zur Bierzelt-Battle nach Abensberg und wird vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz begleitet. Die Freien Wähler haben Aiwanger angekündigt. Sein Auftritt wird von vielen mit Spannung beobachtet werden.

Für die SPD steht der Bundesvorsitzende Lars Klingbeil auf der Bühne. Bei den Grünen ist es der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die FDP hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki angekündigt. Für die AfD kommt unter anderem Parteichefin Alice Weidel. Los geht es um 9 Uhr. Das Programm mit Links zu den Livestreams im Überblick:

