Söder hält an Aiwanger fest: "Entlassung wäre nicht verhältnismäßig gewesen"

„Das ist doch Kindergarten pur“, habe ich hierzu heute schon in einem Leserkommentar gelesen. Obgleich mir Aiwanger nicht sympathisch ist, stimme ich zu:



Da wurde vor 35 Jahren ein Gymnasium seinem Auftrag nicht gerecht und unterrichtete nicht mal die Eltern über das grobe Fehlverhalten der minderjährigen Schüler. (Quelle: Video der Politikwissenschaftlerin Münch zu diesem Thema)

Stattdessen wendet sich jetzt nach so vielen Jahren ein ehemaliger Lehrer an die SZ, um die Sache öffentlich zu machen. Und weil ich diesem Staatsdiener lautere Absichten unterstellen will, interpretiere ich dies als Versuch, über die „vierte Gewalt“ sowas wie „höhere Gerechtigkeit“ herbeizuführen. Hierbei ist allerdings zu beachten: Wäre es damals zu einer Verurteilung der Schüler gekommen, wären die entsprechenden Einträge längst wieder aus dem Strafregister getilgt.

„Der Strafrechtler Udo Vetter weist darauf hin, dass der Lehrer damit gegen die Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern verstoßen habe. Auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses gelte die Verschwiegenheitspflicht.“(NZZ)

Weiter wirft die NZZ der SZ vor, sie behandle anonyme Aussagen wie Tatsachen und verwechsle Journalismus mit Aktivismus. „So schadet sie [die SZ] der politischen Kultur.“

Was allerdings die Politik aus dieser Veröffentlichung gemacht hat, kann der politischen Kultur noch mehr schaden. Da gab es aus Berlin die Forderung nach Rauswurf (https://www.n-tv.de/politik/Esken-fordert-Aiwanger-Rauswurf-trotz-Gestaendnis-des-Bruders-article24353107.html) oder aktuell die Kritik der Bundesinnenministerin Faeser an Söder („Entscheidung aus schlichtem Machtkalkül“). Den Verdacht, dass politische Entscheidungen einem Kalkül, häufig auch einem Machtkalkül, entspringen, hatte ich allerdings schon länger, und zwar nicht auf die Person Söder begrenzt. Überrascht hat mich dagegen Söders öffentlichkeitswirksame Aufforderung an Aiwanger, immerhin seit Jahren sein Stellvertreter, einen 25 Fragen umfassenden Fragenkatalog zu beantworten.



Hoffentlich findet der Kindergarten bald sein Ende!



Helmut Eimiller



Antworten Melden