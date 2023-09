Flugblatt-Affäre

04.09.2023

Aiwanger bleibt im Amt – und die Harmonie ist dahin

Plus Dem Freistaat Bayern steht der vielleicht härteste Landtagswahlkampf seiner jüngeren Geschichte bevor. Vor allem für die CSU stellt sich die Frage, ob sie sich nach der Flugblatt-Affäre aus der Zwickmühle befreien kann.

Von Uli Bachmeier

Noch vor etwas mehr als einer Woche war damit zu rechnen, dass Bayern vor dem langweiligsten Landtagswahlkampf seit Jahrzehnten steht. Jetzt kommt es im Freistaat zum vielleicht härtesten Wahlkampf seiner jüngeren Geschichte. Die bürgerlich-konservative Wählerschaft von der politischen Mitte bis weit nach rechts, die sich zuletzt ganz zufrieden zeigte mit der Koalition aus CSU und Freien Wählern, steht nach der Flugblatt-Affäre vor der Gretchenfrage: Wie hält’s du es mit Hubert Aiwanger und Markus Söder?

Dass die Harmonie zwischen dem Ministerpräsidenten und seinem Stellvertreter dahin ist, demonstrierten die beiden Herren an diesem Sonntagvormittag auf eindrucksvolle Weise. Während Söder im Prinz-Carl-Palais in München von Aiwanger „Reue und Demut“ fordert, haut der Chef der Freien Wähler im Bierzelt in Grasbrunn bei München schon wieder mächtig auf den Putz. Er sieht seine Partei durch die Affäre, die aus seiner Sicht eine „Schmutzkampagne“ war, sogar „gestärkt“. Seine Mitstreiter gehen noch weiter. „Wer jetzt weiter auf Hubert eintritt, verstärkt die gewaltige Welle der Solidarisierung, die seit Tagen durch Bayern schwappt“, twittert der schwäbische FW-Abgeordnete Fabian Mehring.

