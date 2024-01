Glatteis: An diesen Schulen findet heute kein Präsenzunterricht statt

Am Mittwoch war es gefährlich glatt auf Bayerns Straßen. Inzwischen hat sich die Lage zwar beruhigt, doch an einzelnen Schulen fällt auch am Donnerstag der Unterricht aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für Mittwoch in ganz Bayern vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Wegen Blitzeis empfahl der DWD Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Es kam zu Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen.

Glatteis am Donnerstag in Bayern: Welche Schulen bleiben geschlossen?

Das hatte auch Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler in Bayern. Zahlreiche Schulen sagten den Präsenzunterricht für Mittwoch ab. Am Donnerstag hat sich die Lage zwar weitestgehend beruhig, doch an einzelnen Schulen findet noch immer kein Unterricht statt, die das bayerische Kultusministerium bekannt gab. Diese Städte und Landkreise sind betroffen:

Landkreis Miltenberg

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Zusätzlich zu den Schulen in den aufgeführten Städten und Landkreisen können auch einzelne Einrichtungen in anderen Regionen von einem Unterrichtsausfall betroffen sein.

Deutscher Wetterdienst warnt weiter vor Glätte in Bayern

Der DWD warnt noch bis zum Morgen im nördlichen Franken und Ostbayern teilweise vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Auch sonst kann es gebietesweise zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Am frühen Nachmittag kommen an der Rhön und am Frankenwald bis zu zehn Zentimeter Neuschnee hinzu. Im Laufe des Tages gehen die Niederschläge von Norden bis ins Flachland in Schnee über. An den nördlichen Mittelgebirgen herrscht bei minus ein Grad Dauerfrost, sonst steigt die Temperatur auf ein bis maximal zehn Grad. Am wärmsten wird es im Raum München.

Ab dem Abend bis Freitagmorgen wird es auch an den Alpen wieder schneien. Im Oberallgäu und im Berchtesgadener Land rechnet der DWD mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zum Freitag können überfrierende Nässe und Schnee wieder für glatte Straßen sorgen.

