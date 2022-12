Wetterdienst warnt: Es wird glatt auf Augsburgs Straßen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Glatteis und Eisregen in großen Teilen Bayerns. Auch in Augsburg könnte es zu massiven Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Minusgrade und Regen – keine gute Kombination, vor allem für Autofahrer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch insbesondere in der Südhälfte Bayerns vor Glatteis. Vor allem in der Region zwischen Augsburg und der österreichischen Grenze wird es glatt auf den Straßen.

Warnung vor Glatteis: Gefrierender Schnee in Bayern

Nachdem am Mittwochmorgen noch teilweise Schnee fiel, ist dieser in vielen Regionen in gefrierenden Regen übergegangen. Dieser verbreitete sich an den Alpen und im südlichen Vorland und weitete sich bis in das südliche Niederbayern aus. Der Eisregen kann über viele Stunden hinweg anhalten. Der DWD rechnet insbesondere in den Alpen und im Alpenvorland mit massiven Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr. Zudem könnten Strommasten und -leitungen beschädigt werden.

Eine aktuelle amtliche Warnung vor Glatteis gibt es von Augsburg bis Garmisch-Partenkirchen und von Lindau bis Rosenheim. Diese gilt vorerst bis Mittwochmittag um 13 Uhr. Eine Vorabinformation des DWD zu Glatteis gilt für die Südhälfte Bayerns unterhalb von Ingolstadt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht. Das Phänomen wird deshalb auch Eisregen genannt.

Weitere Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

Zudem warnt der DWD in fast ganz Bayern vor Frost und Schneefall. In der Mitte und im Norden Bayerns soll es bis zum Abend ein bis fünf Zentimeter Neuschnee geben. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD von der Donau bis ins Alpenvorland zwischen einem und drei Zentimeter Neuschnee. In höheren Lagen der Alpen sind Sturmböen bis zu 100 km/h möglich. Im nördlichen Franken könnte in der Nacht zum Donnerstag örtlich Nebel mit unter 150 Meter Sichtweite aufziehen.

Aktuelles Wetter in der Region Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -4°C, nachmittags 0°C und abends 0°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.