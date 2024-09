Grüne ziehen Konsequenzen – die Union spricht über Neuwahlen

Nach dem schlechten Abschneiden der Grünen bei den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland und sinkenden Umfragewerten haben die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour überraschend den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes angekündigt. „Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade“, sagte Nouripour. „Es braucht einen Neustart“, betonte der 49-Jährige. Die Co-Vorsitzende Ricarda Lang erklärte, es sei Zeit, Verantwortung zu übernehmen. „Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen“, betonte die 30-Jährige. Es gehe darum, bei der kommenden Bundestagswahl eine größtmögliche Stärke zu erreichen, sagte Lang.

Bayerische Grünen begrüßen die Entscheidung der Parteispitze

Innerhalb der bayerischen Grünen wurde die Entscheidung begrüßt. „Ich sehe das jetzt als Chance für eine strategische Fokussierung auf die Bundestagswahl und den Spitzenkandidaten, damit Grüne wieder erfolgreich sind“, sagte die bayerische Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze unserer Redaktion. „Wir Grüne sind im Moment in einer Krise“, räumte Schulze ein. „Der Bundesvorstand übernimmt Verantwortung und macht den Weg frei für einen Neustart.“

In Parteikreisen wird erwartet, dass die Vertraute des grünen Vizekanzlers Robert Habeck und parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner, auf dem Parteitag im November für einen Posten der Doppelspitze kandidiert. Auf dem Delegiertentreffen will die Partei entscheiden, ob sie für die Bundestagswahl mit einem eigenen Kanzlerkandidaten antreten will. „Ich möchte auf dem Parteitag eine offene Debatte zu einer möglichen Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl“, sagte Habeck. In einer Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung fiel die Partei zuletzt auf 9,5 Prozent und damit erstmals seit sieben Jahren wieder in den einstelligen Bereich.

Forderungen nach Neuwahlen aus der Union

Aus der Union kamen zahlreiche Forderungen nach einem Rücktritt Habecks als Wirtschaftsminister und Neuwahlen im Bund. „Ricarda Lang und Omid Nouripour sind nur Bauernopfer, hauptverantwortlich für den grünen Niedergang ist Robert Habeck“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber unserer Redaktion. Die Grünen wollten ihn aber zum Kanzlerkandidaten machen. „Das zeigt: Die Grünen haben im Prinzip überhaupt nichts gelernt“, sagte Huber. „Die Grünen brauchen eine neue Politik. Ob bei Migration, Wirtschaft, Energie, Mobilität – die Grünen sind eine zutiefst ideologische Partei“, kritisierte der Generalsekretär. Das werde sich durch andere Gesichter an der Parteispitze nicht ändern. „Ein Neustart ist nur dann ein Neustart, wenn man nicht so weiter macht, wie bisher.“

Die Koalitionspartner SPD und FDP zollten dem Schritt der Grünen Respekt. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte über einen Sprecher, er bedauere den Rückzug von Lang und Nouripour und habe mit ihnen „eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet“.

Ähnlich äußerte sich FDP-Chef Christian Lindner. „Wir sind gespannt, ob unter neuer Führung ein neuer Kurs entsteht und welche Auswirkungen er auf die Regierung hat“, sagte er.