Grünen-Spitze um Ricarda Lang und Omid Nouripour tritt zurück

Die beiden Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour treten als Vorsitzende der Grünen zurück. Das bestätigten sie bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittwochvormittag in Berlin.

Nouripour sagte, der Grünen-Bundesvorstand habe in den vergangenen Tagen beraten und entschieden, dass es „einen Neustart“ bei den Grünen brauche. „Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90/Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden, einen neuen Vorstand zu wählen“, so der 49-Jährige.

Lang sagte: „Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen.“ Der Rücktritt solle ein Baustein sein bei der strategischen Neuaufstellung der Partei. „Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen“, erklärte die 30-Jährige. Die nun scheidende Grünen-Vorsitzende erklärte, dass der gesamte Bundesvorstand mit Wirkung zum Parteitag in Wiesbaden (15. bis 17. November) seine Ämter niederlege.

Rücktritt von Lang und Nouripour folgt auf schlechte Landtagswahl-Ergebnisse

Der Schritt folgt auf das schlechte Abschneiden von Bündnis 90/Die Grünen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Thüringen und Brandenburg flogen die Grünen aus den Landesparlamenten. In bundesweiten Umfragen steht die Partei derzeit zudem bei einem der schlechtesten Werte seit Jahren, meist nur knapp über zehn Prozent.

Zuerst hatte das Portal Table.Media über den bevorstehenden Rücktritt berichtet.

