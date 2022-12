Energiekosten explodieren: Staatsregierung unterstützt Firmen mit Härtefallfonds

Scheitern Unternehmen in Bayern an den hohen Energiekosten? Jetzt hat das bayerische Kabinett einen Härtefallfonds auf den Weg gebracht. Wie die Hilfen konkret aussehen sollen.

Bayerns Staatsregierung hat am Dienstag einen Härtefallfonds auf den Weg gebracht: Die Bayerische Energie-Härtefallhilfe (EHFH) soll speziell Unternehmen in Bayern im Zuge der Energiekrise unterstützen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz mit. Laut Söder stellen die steigenden Energiekosten besonders kleine und mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. Mit dem bayerischen Härtefallfonds will die Staatsregierung die Lücken des Hilfspaketes auf Bundesebene schließen. Dazu habe das Kabinett am Dienstag Eckpunkte beschlossen.

Härtefallfonds: Kleine und mittelständische Unternehmen in Bayern sollen profitieren

Söder kritisiert, es sei weiterhin unklar, inwieweit die bundesweiten Härtefallhilfen für Unternehmen greifen. Darüber hinaus würden die Pläne des Bundes nicht alle Energieformen unterstützen. Laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sehe der bayerische Härtefallfonds eine Unterstützung für Heizöl, Holzpellets, Hackschnitzel und Flüssiggas, als auch für Gas, Strom und Fernwärme vor.

Antragsberechtigt seien laut Söder kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), bei denen eine besondere wirtschaftliche Härte vorliege. Berechtigte Firmen in Bayern können Hilfen von bis zu zwei Millionen Euro erhalten, so Söder. Über die Gewährung der Hilfen entscheide dann eine Härtefallkommisssion. Die Anträge sollen ab Januar 2023 gestellt werden können. Über die Wirtschaft hinaus sollen auch Privatpersonen, Vereine und soziale Einrichtungen vom bayerischen Härtefallfonds profitieren. Die konkrete Ausgestaltung wolle Söder in der kommenden Woche vorstellen.

Staatsregierung: Bayern will die erneuerbaren Energien weiter ausbauen

Das bayerische Kabinett möchte im Zuge der Energiekrise auch den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Unter anderem solle laut Aiwanger der Ausbau der Windenergie stärker fokussiert werden. Ziel sei es, mindestens 800 bis 1000 weitere Windenergieanlagen in den nächsten Jahren zuzubauen. Darüber hinaus setze sich die Staatsregierung für bessere Rahmenbedingungen im Bereich der Photovoltaikanlagen (PV) ein.

