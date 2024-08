Bis zu 35 Grad: Wetterdienst warnt morgen vor Hitze in Bayern

Es wird wieder heiß in Bayern. Nachdem der Sommer zum Wochenbeginn eine kurze Pause eingelegt hat, steigen die Temperaturen nun wieder deutlich an und erreichen voraussichtlich am Donnerstag ihren Höhepunkt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits vorab eine Warnung herausgegeben.

Hitze in Bayern: Temperatur steigt heute auf 33 Grad

Der Mittwoch wird in Bayern größtenteils sonnig. Die Temperatur steigt auf maximal 27 Grad am westlichen Alpenrand und auf 33 Grad am Untermain. In den Alpen besteht ein geringes Gewitterrisiko. Starkregen, kleiner Hagel und Sturmböen sind dabei möglich.

Hier gilt in Bayern morgen eine Gewitterwarnung

Am Donnerstag wird es dann bei viel Sonnenschein noch heißer. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad im Allgäu und 35 Grad am Unteren Main. Der DWD warnt in der Nordosthälfte Bayerns unterhalb von 600 Metern vor Hitze, die für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen kann. Diese Landkreise sind von der Hitzewarnung betroffen:

Amberg-Sulzbach

Aschaffenburg

Bad Kissingen

Bamberg

Bayreuth

Cham

Coburg

Deggendorf

Dingolfing-Landau

Eichstätt

Erlangen-Höchstadt

Forchheim

Fürth

Haßberge

Hof

Ingolstadt

Kelheim

Kitzingen

Kronach

Kulmbach

Landshut

Lichtenfels

Main-Spessart

Miltenberg

Neumarkt in der Oberpfalz

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Neustadt an der Waldnaab

Nürnberg

Nürnberger Land

Passau

Regen

Regensburg

Rhön-Grabfeld

Roth

Rottal-Inn

Schwandorf

Schweinfurt

Straubing-Bogen

Tirschenreuth

Weißenburg-Gunzenhausen

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Würzburg

In den Alpen und im Bayerwald rechnet der DWD ab dem Nachmittag mit einzelnen Gewittern, in den übrigen Mittelgebirgen sind kurze Schauer nicht ausgeschlossen.

Hitze und Gewitter zum Ende der Woche in Bayern

Auch am Freitag bleibt es meist sonnig und trocken. Nur im nördlichen Franken ist es zeitweise stärker bewölkt und Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Mit maximal 26 bis 33 Grad bleibt es heiß.

Der DWD erwartet auch am Samstag reichlich Sonne in Bayern und ähnliche Temperaturen wie am Freitag. An den Alpen und im Umfeld der Mittelgebirge bilden sich im Laufe des Tages Quellwolken und es besteht ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter. Am Sonntag ziehen dann mehr Wolken auf. Ausgehend vom Bergland breiten sich Schauer und teils kräftige Gewitter aus. Mit bis zu 32 Grad bleibt es aber weiterhin heiß.