Hitzewelle in Bayern: Wann ist endlich Abkühlung in Sicht?

Eine Hitzewelle hat Bayern aktuell fest im Griff. Schon am Wochenende lagen die Temperaturen bei über 30 Grad. Auch der Wochenanfang ist sommerlich-heiß in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zahlreiche amtliche Hitzewarnungen für den Freistaat veröffentlicht. Bekanntlich folgt auf eine Hitzewelle in den meisten Fällen aber auch ein Hitzegewitter, das Abkühlung verspricht. Wann ist es so weit?

Was die Temperatur angeht, muss sich Bayern noch etwas gedulden. Hoch „Bettina“ sorgt auch heute noch für sehr hohe Werte im Freistaat. Die Hitzwarnungen des DWD gelten aktuell noch bis Mittwoch, 19 Uhr.

Hitzewelle in Bayern: Erste Gewitter am Mittwoch möglich

Am Montag lagen die Werte bei 31 bis 35 Grad, am Dienstag kletterte das Thermometer auf bis zu 37 Grad. Für Mittwoch sind südlich der Donau bis 34 Grad, nördlich der Donau sogar 35 bis 39 Grad vorausgesagt. Es wird mit einem Temperaturrekord gerechnet. Auch die Nächte versprechen kaum Abkühlung. Die Tiefstwerte liegen in den kommenden Tagen nachts zwischen 16 und 20 Grad.

Erst am Mittwochabend sind die ersten Gewitter und damit auch Abkühlung in Sicht. Ab Mittag geht es in den Alpen los, gegen Abend verlagern sich die Gewitter in das Alpenvorland. Südlich der Donau gibt es laut DWD dann hohes Unwetterrisiko. Orkanartige Böen, Starkregen und Hagel sind nicht ausgeschlossen.

Ab Donnerstag droht Unwetter in Bayern

Am Donnerstag geht die Temperatur leicht zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 35 Grad. Mit Unwetter ist dann auch in anderen Regionen Bayerns zu rechnen. Laut Dirk Mewes, DWD-Meteorologe, sei dann „eine Menge Gewitter zu erwarten“. Bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter seien an einzelnen Orten binnen kurzer Zeit möglich.

Auch die Nächte werden ab dann wieder kühler. In der Nacht auf Freitag und auf Samstag rechnet der DWD mit Werten zwischen 14 und 17 Grad. Bis auf einzelne Teile Unterfrankens gibt es eine kurze Verschnaufpause für den Freistaat. Doch schon ab dem Wochenende wird es wieder heißer – laut Wetterexperten Mewes sind schon am Samstag und Sonntag wieder Werte um die 28 oder 29 Grad möglich. (mit dpa)