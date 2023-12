Tauwetter und Hochwasser: Diese Regionen sind betroffen

Der Schnee schmilzt, die Flusspegel steigen. Das bedeutet: Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr in Bayern. Für welche Regionen aktuell eine Warnung gilt.

Noch Anfang vergangener Woche überzog eine dicke, weiße Schneeschicht Bayern und sorgte für Chaos auf Straße und Schiene. Seit die Temperatur aber wieder ansteigt, verabschiedet sich der Schnee – Tauwetter herrscht. Die Schneedecke schmilzt und sorgt vielerorts für Hochwassergefahr. Welche Regionen in Bayern betroffen sind und für welche Gegend darüber hinaus eine Unwetterwarnung gilt, steht in diesem aktuellen Wetterüberblick.

Hochwasser in Bayern aktuell: Diese Regionen sind betroffen

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern warnt teilweise bis Freitagnachmittag, 15. Dezember in großen Teilen des Freistaats vor Hochwasser. Einzig in Alpennähe, in Teilen Niederbayerns und im Norden des Freistaats liegt keine Hochwasserwarnung vor. Der Hochwassernachrichtendienst unterscheidet zwischen den Meldestufen eins bis drei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Meldestufe drei, die höchste Warnstufe, bedeutet eine Überschwemmungsgefahr für bebaute Grundstücke. Hier sind beispielsweise überflutete Keller möglich. Auch zu Straßensperrungen kann es durch das Hochwasser kommen. Für diese Landkreise gilt aktuell die Warnstufe drei:

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt und Landkreis Coburg

Stadt Ingolstadt und Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Kehlheim

Tauwetter: Überschwemmungen und Ausuferungen in Bayern

Meldestufe zwei bedeutet eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen beispielsweise auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Auch leichte Verkehrsbehinderungen sind möglich. In diesen Landkreisen wird gewarnt:

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Günzburg

Stadt und Landkreis Augsburg

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Dillingen an der Donau

an der Landkreis Donau-Ries

Landkreis Eichstätt

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Landkreis Landsberg am Lech

am Landkreis Starnberg

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Dachau

Landkreis Freising

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Stadt Schwabach und Landkreis Roth

und Stadt und Landkreis Ansbach

Stadt und Landkreis Regensburg

Landkreis Rottal-Inn

Stadt und Landkreis Passau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Cham

Landkreis Schwandorf

Stadt Weiden und Landkreis Neustadt an der Waldnaab

und Landkreis Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen

und Stadt und Landkreis Landshut

Landkreis Mühldorf am Inn

Stadt und Landkreis Rosenheim

Landkreis Miesbach

Im Allgäu und in München gilt die Meldestufe eins. Stellenweise treten hier Flüsse über das Ufer. Für alle anderen Landkreise gilt entweder gar keine Meldestufe oder aber bereits Entwarnung.

Unwetterwarnung für das Allgäu: Starkes Tauwetter am Montag

Doch auch unabhängig vom Hochwasser spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterwarnung vor Tauwetter für heute in Bayern aus. Für Teile des Allgäus gilt sogar eine Unwetterwarnung der Stufe drei. Durch starkes Abtauen des Schnees kann die Abflussmenge bis zu 80 Liter pro Quadratmeter betragen. Die Unwetterwarnung gilt für diese Landkreise noch bis Mittwoch, 12 Uhr:

Lesen Sie dazu auch

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Lindau

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 8°C, nachmittags 9°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.