Schneechaos in Bayern: Wo kommt es bei der Bahn noch zu Störungen?

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende kommt es bei der Bahn in Bayern noch immer zu Verzögerungen und Ausfällen. Im Süden rechnet der Konzern noch bis Ende der Woche mit Beeinträchtigungen.

Der Wintereinbruch am vergangenen Wochenende und das damit einhergehende Schneechaos in Bayern sind noch immer nicht komplett überwunden. Am Münchner Flughafen fielen am Mittwoch weiterhin Flüge aus und auch bei der Deutschen Bahn kommt es noch zu Einschränkungen.

Bahn-Störungen aktuell: Züge zwischen München und Lindau fallen aus

Wetterbedingt kommt es am Donnerstag auf der Bahnstrecke zwischen München und Lindau zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Nach Angaben der Bahn fallen ECE-Züge auf der Strecke München - Lindau - Zürich auf dem Abschnitt zwischen München und St. Margrethen aus. Zwischen St. Margrethen und Zürich verkehren Ersatzzüge durch die SBB. Die Bahn empfiehlt zwischen München und Zürich Verbindungen über Stuttgart und Basel zu nutzen. Zwischen Lindau und Bregenz/St. Margrethen sollen Fahrgäste auf Nahverkehrszüge und S-Bahnen umsteigen.

Bei der Westfrankenbahn kommt es bis zum 22. Dezember aufgrund von Personalengpässen beim Fahrpersonal und in den Stellwerken auf der Maintal-, Tauber- und Madonnenlandbahn zu einzelnen Zugausfällen mit Ersatzverkehr.

Störungen bei der Bahn im Süden Bayerns bis Ende der Woche

Die Bahn weist darauf hin, dass es auch in anderen Teilen von Süddeutschland weiterhin zu witterungsbedingten Zugausfällen und Verspätungen kommen kann. Im Süden Bayerns bleibt der Bahnverkehr bis Ende der Woche beeinträchtigt. Es komme weiterhin zu "umfangreichen Zugausfällen" im Nahverkehr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist wegen schlechter Straßenverhältnisse laut Bahn nur eingeschränkt möglich.

Regelung für Bahn-Fahrgäste wegen Schneechaos

"Alle Fahrgäste, die ihre vom 02.12.2023 bis einschließlich 05.12.2023 in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen", schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. Die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Bahn-Strecken nach Schneechaos am Mittwoch freigegeben

"Wir rechnen damit, dass sich der Betrieb im Laufe der kommenden Tage schrittweise normalisiert", sagte eine Bahn-Sprecherin. Am Mittwoch seien weitere Strecken für den Bahnverkehr freigegeben worden, darunter einige Außenästen der Münchner S-Bahn München und die Strecke München - Rosenheim - Salzburg/Kufstein, über die auch der internationale Zugverkehr nach Österreich und Italien laufe.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) warf der Bahn angesichts der Probleme schlechte Planung vor. "Natürlich gab es eine Extremwetterlage, aber das war ja angekündigt, man muss sich auf solche Dinge auch vorbereiten", sagte der Minister dem Radiosender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks am Mittwoch.

Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Glätte und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Donnerst in ganz Bayern vor Glätte und Frost. Besserung ist aktuell noch nicht in Sicht. Bis Samstag kann vor allem an den Alpen immer wieder Schnee fallen und auch Regen und Frost sorgen örtlich für Glatteis.