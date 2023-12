Viel Regen und Neuschnee: So wird das Wetter zum Ende der Woche

Das Wetter in Bayern bleibt ungemütlich. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es bewölkt und regnerisch. Besserung ist erst am Wochenende in Sicht.

Nachdem in der vergangenen Woche noch eine dicke Schneeschicht Bayern überzogen hatte, kämpfen nun einige Regionen mit den Folgen der Schneemassen. Das Tauwetter und der Regen sorgen aktuell in vielen Regionen für Hochwassergefahr und Überschwemmungen. Auch in den kommenden Tagen ist keine Besserung in Sicht. Bis Freitag wird in Bayern viel Regen und teilweise Schnee erwartet. Erst am Wochenende könnte sich die Sonne wieder zeigen.

Tauwetter und Dauerregen heute in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von Donnerstag bis Freitagabend vor Schneefall in den Alpen und im Allgäu. Warnstufe 2 von 4 gilt in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgardener Land. Oberhalb einer Höhe von 1000 Metern wird bis zu 30 Zentimeter Schnee erwartet.

Neben Neuschnee warnt der DWD auch vor Nebel und Glätte. Örtlich kann die Sicht weiter unter 150 Meter liegen. Oberhalb von 600 bis 800 Meter kann es auch zu gefrierender Nässe kommen. Der Donnerstag bleibt bewölkt bei 3 bis 8 Grad. Aus Westen und Nordwesten weht leichter Wind.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 5°C, nachmittags 6°C und abends 4°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Viel Regen und teilweise Schnee

Auch Freitag beginnt mit vielen Wolken. Gebietsweise regnet es bei zwei bis maximal sechs Grad. Vor allem im Südosten und an den Alpen rechnet der DWD mit Schauer. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1000 Meter.

Sonne und Nebel am Wochenende in Bayern

Die Wettervorhersage für das Wochenende sieht dann etwas besser aus. Am Samstag wird es vor allem in Alpennähe sonnig. In anderen Regionen bleibt es bewölkt. In niedrigen Lagen erwartet der DWD Hochnebel. Dabei steigt die Temperatur auf 2 bis 9 Grad. Sonntag beginnt ebenfalls trüb, wird jedoch im Laufe des Tages sonniger, vor allem wieder in Alpennähe. Die Temperatur liegt ebenfalls bei 2 bis 7 Grad.

