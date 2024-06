Hochwasserlage in Bayern vor dem Ende: Wo gelten noch Warnungen?

Nach mehr als einenhalb Wochen nähert sich die Hochwasserlage in Bayern dem Ende. Teilweise sind aber noch immer Meldestufen überschritten und die Warnungen wurden noch nicht aufgehoben.

Die Hochwasserlage in Bayern nähert sich nach mehr als einenhalb Wochen dem Ende. "Spätestens am Donnerstag werden die letzten Donaupegel die Meldestufen verlassen", teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Freistaats am Mittwoch mit. Altmühl, Amper und Starnberger See werden die niedrigste Meldestufe eins zwar noch mehrere Tage überschreiten, doch in den kommenden Tage werden keine "relevanten Niederschläge" erwartet. Deshalb geht der HND davon aus, dass die Hochwasserlage zu Ende geht.

Vier Todesopfer und ein Vermisster bei Hochwasser in Bayern

Mit Mittwoch hob mit dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries auch die letzte bayerische Kommune den Katastrophenfall auf. In vielen von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten liefen nach wie vor Aufräumarbeiten, Keller wurden ausgepumpt und Schäden geprüft. Die Zahl der bekannten Todesopfer in Bayern lag am Mittwoch weiter bei vier, ein 22 Jahre alter Feuerwehrmann in Offingen galt nach wie vor als vermisst.

Seit Beginn des Hochwassers waren nach Angaben des bayerischen Innenministeriums deshalb rund 84.000 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Etwa 7000 Evakuierungen seien wegen der Überflutungen nötig gewesen. Vorläufigen Prognosen zufolge rechnen die deutschen Versicherer mit versicherten Schäden von etwa zwei Milliarden Euro durch das und Baden-Württemberg. Wie hoch der Gesamtschaden durch die Fluten im Freistaat ist, lässt sich bisher nicht beziffern.

Warnung vor Überschwemmungen im Überblick

Am Mittwoch gelten in mehreren bayerischen Landkreisen noch Warnungen vor Ausuferungen und Überschwemmungen:

Deggendorf

Kelheim

Landsberg am Lech

Passau

Starnberg

Straubing-Bogen

Weißenburg-Gunzenhausen

An diesen Messstellen werden die Meldestufen laut dem HND noch überschritten (Stand: Mittwoch, 13.30 Uhr):

Messstelle Gewässer Meldstufe Kelheim Donau 1 Straubing Donau 1 Deggendorf Donau 1 Hofkirchen Donau 1 Passau Donau 1 Passau Ilzstadt Donau 1 Aha Altmühl 1 Stegen Ammersee 1 Stegen Amper 1 Starnberg Starnberger See 1 Pfelling Donau 2 Vilshofen Donau 2

Wetter in Bayern: Immer wieder etwas Regen erwartet

Am Donnerstag fällt vom Allgäu bis zum Oberpfälzer Wald und südöstlich davon zunächst gebietsweise Regen. Auch Donner und Blitze sind nicht ausgeschlossen. Später wird es trocken und es zeigt sich immer öfter die Sonne. Am Freitag kann es in Franken gebietsweise regnen, später dann auch in Schwaben. Am Samstag zieht Regen von Nordwest nach Südost. (mit dpa)