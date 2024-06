Was bedeuten die einzelnen Hochwasser-Meldestufen in Bayern?

Die Hochwassergefahr ist in vielen Teilen Bayerns noch immer hoch. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Meldestufen.

Dauerregen sorgt in Bayern aktuell für Hochwasser und Erdrutsche. In einigen Regionen steigen die Pegel der Gewässer auch noch zu Beginn der neuen Woche. Die Hochwasserlage bleibt weiterhin angespannt, die Bahn meldet Ausfälle, Schulen bleiben teilweise geschlossen. Ab wann spricht man eigentlich von Hochwasser und was hat es mit den Meldestufen des Hachwassernachrichtendienstes (HND) auf sich? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Wann spricht man von Hochwasser?

Bundesweit gibt es keine einheitliche Vorgabe, wann ein Wasserpegel als "Pegel mit Hochwasser" gilt. Die entsprechenden Werte können die Bundesländer selbst festlegen.

Was bedeuten die Hochwasser-Meldestufen in Bayern?

In Bayern gibt es laut dem HND vier Hochwasser-Meldestufen. Das länderübergreifende Hochwasser-Portal unterteilt die Klassifizierungen der einzelnen Bundesländer in kleines, mittleres, großes und sehr großes Hochwasser.

Meldestufe 1 (kleines Hochwasser ): Stellenweise kommt es zu kleineren Ausuferungen.

Stellenweise kommt es zu kleineren Ausuferungen. Meldestufe 2 (mittleres Hochwasser ): Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet oder es entstehen leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet oder es entstehen leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3 (großes Hochwasser ): Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sind überflutet oder überörtliche Verkehrsverbindungen sind gesperrt oder der vereinzelte Einsatz der Wasser- oder Dammwehr ist erforderlich.

Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sind überflutet oder überörtliche Verkehrsverbindungen sind gesperrt oder der vereinzelte Einsatz der Wasser- oder Dammwehr ist erforderlich. Meldestufe 4 (sehr großes Hochwasser ): Bebaute Gebiete sind in größerem Umfang überflutet oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr ist in großem Umfang erforderlich.

Hochwasser-Meldestufen in Bayern: Wie sollte man sich verhalten?

Das länderübergreifende Hochwasser-Portal gibt Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Klassifizierungen:

Sehr großes Hochwasser:

Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit

Es besteht Lebensgefahr

Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge

Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig

Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen

Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern

Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen

Falls möglich, informieren Sie sich weiterhin regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung

Beachten Sie die Ausgabe von amtlichen Warnungen.

Großes Hochwasser:

Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit

Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge

Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig

Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen

Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern

Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen

Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung informiert sind

informiert sind Beachten Sie unbedingt die Ausgabe von amtlichen Warnungen

Hochwasser:

Informieren Sie sich unbedingt über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen

und die Ausgabe von amtlichen Warnungen Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit

Halten Sie sich von Gewässern fern

Entfernen Sie Ihr Auto aus hochwassergefährdeten Bereichen

aus hochwassergefährdeten Bereichen Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen

Vorwarnung:

Informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung

Achten Sie auf die Ausgabe von amtlichen Warnungen

Hochwasser-Meldestufen: Wo findet man die aktuellen Informationen

Informationen zu den aktuellen Hochwasser-Meldestufen gibt es bundesweit auf dem länderübergreifenden Hochwasser-Portal. Nähere Informationen zur Lage in Bayern findet man auf der Webseite des HND.